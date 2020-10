En diálogo con Impacto Castex, el subcomisario José María Córdoba de la departamental de Arata, explica el hecho bastante particular que se registró durante las primeras horas de la mañana de este domingo.

El comisario de La Maruja, transitaba la ruta 4 y observó un auto que había colisionado con una planta en cercanía al alteo de Arata, se detuvo a observar lo que había ocurrido. En el lugar ya había transeúntes que habían dado aviso a la comisaría de Caleufú, quienes notificaron el hecho a la subcomisaría de Arata.

Los efectivos al llegar al lugar del siniestro encontraron un Renault Clío colisionado contra una planta, sin ocupantes y no había indicios de que estuvieran heridos.

Con el transcurrir de las horas la situación era más extraña ya que no acudía nadie a reclamar el vehículo chocado.

Se pudo saber gracias a un productor agropecuario que al salír de su campo y al llegar a la ruta 4 observó a dos jóvenes que le contaron lo ocurrido y estaban esperando a sus padres.

Al subcomisario Córdoba le resultó extraño que el productor tampoco no haya dado aviso a la policía y contó, “tomamos el número de patente y empezamos a rastrear, determinamos que el auto pertenecía a alguien de Eduardo Castex, el dueño del vehículo es de apellido Villalba e iba acompañado de otro joven de apellido Dolf”

Los jóvenes se dirigían desde La Maruja hacia Eduardo Castex.

El subcomisario Cordoba comenta que se pusieron en contacto con Silvio Villalba, padre del titular del vehículo, confirmó que los masculinos se encontraban en ese momento siendo atendidos en el hospital de Castex por la doctora Nancy Jouli, estaban en buen estado con apenas algunas escoriaciones en las manos y brazos.

Momentos más tarde el padre de Villalba se acercó con el seguro y una grúa al lugar para retirar el auto.

“Es muy extraño que los jóvenes hayan hecho abandono del vehículo y no hayan llamado a la policía para recibir los primeros auxilios, pero sí hayan llamado a su padre” comenta el subcomisario Córdoba también dijo que “los jóvenes tuvieron suerte de no haber terminado en una situación más grave ya que no llevaban siquiera cinturón de seguridad”.