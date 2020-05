“En 2005, Argentina reestructuró y negoció una deuda que venía en default desde 2001. Aunque llegase a pasar el default de esos bonos, el impacto no será mayúsculo porque estamos en la mitad de un proceso de diálogo, no es un proceso de caída libre en default como el de 2001, no veo ese escenario. No veo que la fatalidad de la fría letra del contrato tenga un arrastre en la negociación”, explicó Chodos.

Tan como habían indicado desde el Gobierno, Chodos concordó en que «la prioridad es tener una deuda sustentable coherente con la capacidad de repago». Al respecto, confirmó el recibimiento de tres propuestas que están siendo evaluadas por el equipo económico.

Martín Guzmán, Cristina, Alberto, Rodríguez Larreta y Massa durante el anuncio de reestructuración de la deuda – Crédito: @Martin_M_Guzman

«Uno debería ser cautamente optimista, porque hay que analizarlas (a las propuestas) si responden a una lógica donde uno plantea que traigan una contrapropuesta que entre dentro de los parámetros aceptables de sustentabilidad para el Gobierno», explicó Chodos en AM 750, aunque aclaró que “es decisión de los acreedores si Argentina entra o no en default”.

En este sentido, afirmó que «Argentina demostró que la voluntad es no defaultear. La prioridad es tener una deuda sustentable y, la fuertísima preferencia es que sea de una manera ordenada la reestructuracion para encajarla y que se acomode con nuestra capacidad de pago».

Respecto de la relación con el FMI, Chodos sostuvo que «el diálogo es muy bueno» y que Argentina deberá «convivir un tiempo» con este organismo multilateral.