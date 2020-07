Los ataques a periodistas de C5N entristecieron a la periodista macrista Mercedes Ninci, que no retuvo el llanto y desconsuelo por la «violencia en Argentina».

«En el informe salieron cosas que fueron muy emotivas. Primero el cumpleaños del chiquito, que es el hijo que todos quisiéramos tener. También la presencia de Mercedes Sosa, a la que conocí mucho de chica y era una mujer tan sencilla y tan inmensa, y tan divina. Y la Mona Jiménez cantando en el teatro Libertador San martín, nuestro teatro de Córdoba, y toda la violencia que hubo hoy», expresó la panelista de Bendita TV.

Y sumó: «Es toda la Argentina que uno quiere, la de Mercedes Sosa y la del nene, y toda la que no queremos, que es la violencia que hubo hoy contra el movilero Lautaro, que hubo contra Diego Leuco, que hay contra periodistas que piensan diferente. No me gusta, esa Argentina de la violencia no me gusta. Quiero la Argentina del nene, quiero la Argentina del himno y quiero la Argentina que soñó la negra Sosa».