Los uniformados, al mando del comisario Lucas Lucero, titular de la localidad sanmartiniana y que se encuentra a cargo preventivamente de las otras dos dependencias, contó también con el apoyo de personal de Toxicomanía de la UR III de General Acha.

En horas de la madrugada, la policía constató una fiesta clandestina que se desarrollaba

en el acceso a Bernasconi, participando en ella unas 60 personas. Varias de ellas lograron escabullirse y evitar el accionar policial, de todas maneras 15 jóvenes mayores de edad, de Guatraché, Bernasconi y San Martín, fueron notificadas por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal, a disposición de la fiscalía de General Acha.

En el mismo operativo, los servidores públicos iniciaron una causa judicial con intervención del Juzgado Federal de Santa Rosa, por infracción a la Ley de Estupefacientes (23737), ya que uno de los presentes en el lugar poseía 2 gramos de cocaína entre sus pertenencias. La sustancia fue secuestrada y el hombre, mayor de edad y que extraoficialmente se supo que sería de Guatraché, fue notificado en libertad a disposición del citado organismo judicial.

Si bien en las redes sociales se alzan algunas voces críticas por la restricción horaria y hasta comparan con las aglomeraciones sucedidas en el velatorio de Diego Maradona, el intendente de Bernasconi dijo estar informado de lo sucedido, pero no en profundidad, porque no estaba en ese momento en la localidad.

De todas maneras y ante la consulta puntual de este diario, expresó que «ha sido una juntada como viene sucediendo en casi todos los pueblos. A la 1.30 los sacan de las confiterías y los pibes quieren seguir con la suya, no sé a qué, la verdad no le encuentro explicación, estar

escuchando música, tomando bebidas, hasta altas horas de la noche, pasa en todos lados, pero no le encuentro explicación».

Fuente: La Arena