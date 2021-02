El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical entregó el viernes una nota al gobernador Sergio Ziliotto, en la que planteó, principalmente, que cada municipio pampeano pueda considerar, en conjunto con el Ministerio de Salud de La Pampa, qué medidas tomar en el marco de la pandemia por Covid-19.

“Qué fácil la hacen… En primer lugar, no nos consultaron. En segundo lugar, no estamos de acuerdo con lo que pidieron”, sostuvo un jefe comunal, en off de récord.

“Nosotros vivimos el día a día, con la muerte de vecinos y el aumento de los contagios. Ellos, sin responsabilidad institucional como la de los intendentes, salen con ese pedido tomado de los pelos”, se quejó.

Estos intendentes de boina blanca fueron, además, los que impulsaron la firma de un documento que respaldó, fuertemente, la política sanitaria puesta en marcha por Ziliotto.

Los jefes comunales del radicalismo también dijeron que las restricciones a los derechos constitucionales se dan en el marco de una excepción por la pandemia. “Los diputados no están en nuestros zapatos. Lo de ellos es lirismo. Para la tribuna”, finalizó otro.