El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la compra de 17 mil camperas para la policía local por un monto de más de 240 millones de pesos a South Tech S.A.. La empresa está radicada en la Zona Franca de General Pico pero no registra trabajadores y no tiene la capacidad productiva ni financiera para asumir la demanda, según aseguran las cámaras textiles y los sindicatos del sector.

La sospecha es que la mercadería podría ser importada o producida en condiciones de informalidad laboral, según publicó el portal Nuestras Voces.

“Nos lleva a inferir que la mercadería ofertada será importada o que se producirá en condiciones de mano de obra no registrada”, indicaron la Federación de Industrias Textiles Argentina (FITA), la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA) en una carta al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, el 16 de octubre y aún no tuvo respuesta.

Las organizaciones advirtieron además que la decisión “perjudica a la industria nacional, fuertemente afectada durante la pandemia de COVID-19”.

A través de la Licitación Pública 2900-1925-LPU19, la administración de Horacio Rodríguez Larreta adjudicó la confección de 17.000 camperas para Equipamiento Invernal con destino a la Policía de la Ciudad a la empresa South Tech S.A. por $242.250.000,00, tal como se publicó este miércoles en el Boletín Oficial de la Ciudad.

El resto de los oferentes denunciaron que se trata de una empresa que “no tiene antecedentes ni capacidad financiera para realizar una producción de esa magnitud”, por lo que sospechan que podría importarla desde Asia.

Pedro Contartese, representante de la firma Confecciones Jose Contartese, una de las participantes en la licitación, indicó que South Tech S.A. “no tiene antecedentes de provisiones de esta cantidad de camperas a ninguna entidad como un Gobierno o una fuerza armada”.

“El pliego exigía que se presenten balances y antecedentes pero la firma no tiene ninguna capacidad técnica. Tiene tres personas en relación de dependencia y no tiene provisiones de esta cantidad de camperas a ningún ente. En los balances te das cuenta que factura 3 millones de pesos mensuales contra una licitación de 400 millones. Nadie sabe bien cómo van a traer las camperas a la Argentina porque ellos no pueden fabricar, no tienen el personal para hacerlo, no tienen un proveedor de materia prima en la Argentina. Nosotros estimamos que como mínimo van traerla de afuera y van a buscar algún lugar donde se las puedan hacer porque en la Zona Franca de General Pico ellos no tienen el personal para hacerlo. Creemos que se van a traer directamente de China, las van a llevar al depósito fiscal y van a salir con una factura E de exportación. Nadie va a pagar ningún impuesto, ni el proveedor, ni el Gobierno”, le dijo el empresario a Nuestras Voces.

Por su parte, desde la CIAI, que nuclea a las empresas de confección, le pidieron al gobierno porteño que verifique la trazabilidad productiva y laboral de la empresa. La gerenta general de la institución, Alicia Hernández, se mostró preocupada porque “el producto sea importado” en detrimento de las empresas nacionales. “El Estado de la Ciudad tiene que verificar que estas cosas no pasen. No es simplemente fijarse que la empresa que cotiza sea un IVA Responsable o esté registrada en la AFIP, sino que también tiene que fijarse hacia atrás, ver la trazabilidad laboral del producto”, afirmó.

Contartese además descartó el argumento de que la oferta de South Tech sea la de menor costo. “En realidad no es la más barata porque está cotizando desde una Zona Franca y, cómo el oferente mismo dice en su cotización, se eximen del pago de IVA. Nuestra oferta contiene IVA entonces ya no es la oferta más barata porque, por el precio que nosotros estamos cotizando, el Estado cobra un 21 por ciento de IVA y un 4 por ciento de Ingresos Brutos”, detalló.

En segundo lugar, detrás de South Tech S.A quedó INDUMAX S.R.L, que fue contratada para cubrir el renglón 4 de la licitación por un monto 55.920.000,00 de pesos que corresponde a la adquisición de 16 mil buzos de frisa. El monto total de la compra asciende a 298.170.000,00 de pesos.

Un reclamo local.

En el mes de junio, el diputado provincial Mauricio Agón había presentado un pedido de informes en la Cámara de Diputados de La Pampa porque el Ministerio de Salud había realizado una compra directa por 300 mil barbijos.

En rigor, Agón se quejaba de que la compra -realizada en plena emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus- por $20.700.000,00 era “cara”, pese a que da un promedio de 69 pesos por unidad.

Pero en su reclamo, aseguraba que la compra -según el Boletín Oficial del 12 de junio de este año- se había realizado a la misma firma que ahora cuestionan en la CABA: South Tech S.A..