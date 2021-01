El escándalo por un falso médico que había sido designado en el Centro de Operaciones Tácticas del COE de Río Cuarto, como miembro del equipo interdisciplinario dirigido por Diego Almada, suma una nueva página en Córdoba: una mujer denuncia que el joven se hacía pasar por inspector municipal y que la estafó con compras online.

Ignacio Nicolás Martín fue denunciado en diciembre pasado por presunto ejercicio ilegal de la medicina, luego de que el Consejo de Médicos detectara que utilizaba una matrícula de otra persona. El engaño fue advertido por la Municipalidad de Río Cuarto el 21 de diciembre y comunicado al ministerio de Salud de la Provincia, que el 23 ratificó la denuncia penal.

Ignacio Nicolás Martín. El médico denunciado (Tomás Fragueiro/La Voz)

Teresita Murúa denunció que Martín, quien era amigo de su hija, se hacía pasar años atrás por inspector de la Municipalidad de Córdoba y que la estafó con compras online.

“Mi hija tenía un grupo de amistades cerca de casa, empezaron a hacer amistades en común y él comenzó a frecuentar a mi casa. Esto ocurrió en 2018. Él estaba estudiando en el Taborda, su sexto año, sus amigos son de ese colegio y también son amigos de mi hija. Me contó que había entrado en la Municipalidad, que era inspector, que tenía chapa, que la mamá lo había acomodado”, relató la mujer a Arriba Córdoba.

“Venía, no pagaba colectivo ni nada y al otro día venía vestido de paramédico. Me decía que estaba estudiando para esto. Me dijo que lo mandaban de CPC a CPC”, contó.

En 2019 Teresita sufrió un asalto muy violento: “Me llevaron documentación, pedidos médicos, me pegaron mucho y me dejaron imposibilitada de caminar, por eso demoré en hacer denuncias”.

Fue en ese contexto que Martín se ofreció para cancelarle las tarjetas de crédito, y luego, cuando llegaron los plásticos nuevos, de activarlos. “Aprovechó y me hizo un homebanking en su teléfono, por eso mis datos quedaron en el teléfono de él”, describió Teresita.

El falso carné de empleado municipal (El Doce).

En las cuentas de Teresita empezaron a aparecer movimientos que ella no había realizado, tanto transferencias como compras en Mercado Libre. “Compró con mi tarjeta pero con el número de cuenta de Mercado Libre suya, por eso la tarjeta me avisó y ahí descubrí todo”, contó la mujer a El Doce.

Teresita se reunió con la madre de Ignacio Martín, le contó lo que sucedía. “Ella se largó a llorar, me dijo que Ignacio no trabajaba en la Municipalidad y que ella no era ingeniera (como él había dicho) sino que trabajaba en casas de familia por hora”, narró la mujer.

La denuncia contra Martín por presunto ejercicio ilegal de la medicina todavía no tiene definida fiscalía, ya que la presentación del Consejo de Médicos fue efectuada ante el fiscal Marcelo Fenoll, pero por competencia fue girada el 29 de diciembre a la fiscalía del Distrito III Turno 3, y luego a Río Cuarto por razón del territorio donde se habrían producido los hechos.