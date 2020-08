El interventor de Enargas, Federico Bernal, denunció este lunes al ex ministro de Energía Juan José Aranguren y a varios de funcionarios de su gabinete por la manipulación de los índices de actualización de las tarifas de gas, lo que redundó en ingresos extraordinarios para las empresas como TGN, TGS y Camuzzi, entre otras, 1343 millones de dólares. Esa ganancia fue solventada con los tarifazos que tuvieron que pagar nueve millones de usuarios.

Para la intervención actual del Enargas, la revisión de las tarifas de gas en los albores del macrismo “provino de una negociación espuria” entre Aranguren y las empresas que culminó en una “transferencia ilegal de recursos durante un quinquenio de los usuarios de gas a las empresas transportistas y distribuidoras”. El caso recayó en el juzgado de Luis Rodríguez, que deberá investigarlo junto a la fiscal Alejandra Mángano.

Junto a Aranguren fueron denunciados Andrés Chambouleyron, ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria; Daniel Alberto Perrone, ex subinterventor y luego director del Enargas; David Tezanos, ex interventor del Enargas; Andrés Ferraris, ex director nacional de Política Tarifaria; Juan Manuel Carassale, ex jefe de Gabinete de Aranguren; y Graciela Cristina Bevaqua, ex director técnica del INDEC. Los acusan de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta, según la denuncia a la que accedió ED.

El escrito de Bernal detalla que Aranguren y los demás funcionarios manipularon la actualización de la tarifa por el servicio de transporte y distribución del gas; esto es, el tramo desde los pozos productivos hasta las ciudades y luego directamente los caños que llegan a las casas. Para el actual interventor del Enargas, esa actualización estuvo “muy por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto y transparente” y que esto les aseguró a las empresas “un ingreso indebido solventado por los usuarios y las usuarias al pagar periódicamente las facturas de gas”.