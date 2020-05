Marcela Moreyra, propietaria de AyM Limpieza y Mantenimiento presentará una denuncia penal contra el subsecretario general del Centro de Empleados de Comercio, Rodrigo Genoni, por «amenazas y extorsión».

La presentación se hará el lunes 18 cuando la Justicia comienza con la atención personal por turnos. La empresaria reconoció que “en este último tiempo lamentablemente la empresa y particularmente yo hemos sufrido avatares económicos”.

En ese marco aseguró que “sufrimos una persecución nefasta por parte del representante del gremio, Rodrigo Genoni, quien mostrando un evidente interés personal con afán de crecimiento político, ha pretendido usar a nuestros empleados en beneficio propio, realizando un constante hostigamiento y maltrato hacia mi persona, mi familia y hacia la empresa”.

“Esto se tradujo en llamadas constantes a mi teléfono particular con tono amenazante, hostil, agresivo y esgrimiendo agravios en forma continua sin justificación alguna”, agregó Moreyra.

La mujer contó que en una reunión realizada en la Secretaría de Trabajo, “Genoni, sin reparos, me extorsionó y amenazó con hacer pública una situación de la empresa, y debido a que no hemos dado el brazo a torcer, finalmente concretó la amenaza utilizando los medios de comunicación para desprestigiarnos, lo que nos causa un perjuicio irreparable, no solo porque daña la imagen de la empresa, sino porque además nos afecta emocional y psicológicamente a mí y a mi familia”.

“Debo mencionar que con motivo de la amenaza y extorsión sufridas ya habíamos decidido en base al asesoramiento legal que recibimos formular la debida denuncia penal contra Rodrigo Genoni una vez que se levantara la feria judicial dispuesta por la pandemia, lo que ocurrirá el día lunes 18 de mayo próximo”, anticipó.

Situación

Según Moreyra, la empresa se anotó para recibir la ayuda salarial de parte del Gobierno Nacional en el marco del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, dirigido al sector privado de la economía afectado por la pandemia de coronavirus.

“Nuestra empresa, que tiene 250 empleados, fue afectada considerablemente por la pandemia, ya que al menos el 30% de nuestros empleados debieron permanecer aislados en sus domicilios por conformar los grupos de riesgo, percibiendo en todo su derecho la totalidad del sueldo correspondiente”, indicaron.

“Al mismo tiempo, por la cuarentena decretada, prácticamente la totalidad de la administración pública quedó paralizada, lo que afectó el trámite de redeterminación de precios de los contratos. Esto ocasionó, debido a los constantes aumentos salariales que se abonaron en su totalidad, que la empresa entrara en una situación financiera negativa”, explicó.

“También los insumos que utilizamos para la prestación de nuestro servicio se dispararon a sumas exorbitantes, y además se suma el pago de distintos importes adicionales que ha dispuesto el Estado para abonar a los trabajadores”, señalaron.

“Recordamos que el principal destinatario de nuestra actividad es el Estado. Este escenario suscitó una crisis en la empresa, por lo que acudimos a la ayuda ofrecida por el Gobierno Nacional para que nuestros empleados puedan seguir estando al día y asegurar el sustento de sus familias”, dijo.

“El salario complementario fue depositado directamente por ANSES en la cuenta sueldo de los empleados. La empresa no recibió en ningún momento suma alguna en su cuenta. Ahora bien, hacemos saber nuestra honda preocupación por la conducta temeraria, intimidatoria y patoteril ejercida por Genoni toda vez que ello va en contra de los intereses que debe proteger”, finalizó.

Fuente: El Diario