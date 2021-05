«Yo soy una trabajadora social que me uní a la campaña del Dr. Deiana y fui junto a él como candidata del partido de Renovación y Dignidad. Luego de las elecciones accedí a un contrato en la legislatura y cuando cobré el primer sueldo me llamó Vanesa Castro, pareja del legislador Deiana, para que me reúna con ellos», comenzó contando Cristina Cegada.

Fue en ese momento, que le preguntaron a la denunciante «si sabía cómo era eso” y le indicaron que tenía que dejar 40 mil pesos, de los 58 mil que cobraba, ya que eso lo retenía el legislador en conceptos de “gastos políticos”. Además, le dijeron que “no se ponga mal porque sus compañeros hacían lo mismo y ganaban menos”.

“Hay muchas personas que no pueden hablar por la situación en la que estamos viviendo», y señaló que lo denunció porque era un “avasallamiento total de su persona”.