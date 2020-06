View this post on Instagram

Na próxima Terça-feira, os meus advogados irão oficializar denúncia crime contra o jogador Neymar Junior, pelo crime de homofobia ! 👉🏻 Homofobia e a Transfobia passou à partir do dia 13 de Junho de 2.019 se enquadra no Art. 20 da Lei N° 7.716/1989 que criminaliza o racismo, e alterou o Art 121 do Codigo Penal incluindo o o homicidio motivado por homofobia no rol dos motivos torpes ou seja o preconceito e a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero esta agora sobre o crivo de criminalização, é crime. declarações Homofóbicas e Transfobicas passam a se enquadrar como crime e a pena prevista é de um a três anos, podendo chegar a cinco anos em casos mais graves.