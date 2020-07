Un hombre de Eduardo Castex denunció al comisario David Bazán, al segundo a cargo Claudio Oses y al responsable de Montenievas Franco “Paquito” Farías por robo, secuestro y extorción. Los fiscales Varónica Campos (General Pico) y Sebastián Mendiara (Castex) también están acusados de “encubridores”.

Un ciudadano castense formalizó la denuncia contra la cúpula policial de la localidad por el robo de motores para generadores de electricidad, dinero y otros elementos en el marco de un allanamiento llevado adelante sin testigos ni orden judicial. Según remarcó el hombre, cuenta con los documentos y los papeles de compra de cada uno de los elementos robados, y aseguró que en la causa pueden llegar a declarar los mismos vendedores de Hiper Tehuelche o incluso los miembros del Correo Argentino, quienes entregaron los artículos comprados por Mercado Libre.

Además, el hombre detalló que los efectivos retuvieron a su hijo durante aproximadamente 8 horas y le robaron el celular.

“La carátula es bastante grave para los que conocemos de derechos jurídicos. Acá hubo secuestro, amenaza, extorciones y coacción, agravado por ser tres policías y reducir a una persona en estado de desamparo. Es una causa que arranca de 8 a 25 años”, sostuvo Carlos.

Por otro lado, Carlos señaló que la policía se acercó a su domicilio en la búsqueda de armas, distintas a las que terminaron incautando: “Las armas que encontraron no son las que buscaban, pero se las llevaron igual. Se llevaron todo lo que pudieron. No les cabía más la camioneta. Querían cargar un termo tanque nuevo; no cabía en la camioneta y lo tuvieron que bajar”.

Según el castense, la policía se acercó a su domicilio a sabiendas que contaba con dinero en efectivo guardado en su interior. Los efectivos rompieron espejos, colchones y muebles, hasta que dieron con aproximadamente 1500 dólares y 70 mil pesos. “La gente de nuestro pueblo está sufriendo la violación total de derechos por parte de esta policía, que hacen lo que quieren”, agregó.

Asimismo, Carlos acusó a la policía local de “ayudar a la gente que roba a entrar a las casas” e incluso señaló que los mismos efectivos roban lechones de las quintas del pueblo y las venden en Santa Rosa.

“Cuando a mí me entran a robar a mi casa, iba un milico con ellos. Lo descubrimos porque se olvidó la gorra adentro de mi casa. Cuando fueron a hacer el allanamiento, la encontraron y se la llevaron. Yo la tenía guardada para hacer la denuncia”.

Por último, el castense reconoció que teme por la integridad física de su hijo, en vistas de la impunidad de la que goza el comisario Bazán:

“Tengo miedo de que en cualquier momento le vayan a hacer algo al pibe mío. Porque de la forma en que lo ‘patotearon’ la otra vez, me da la pauta de que son capaces de cualquier cosa (…) Bazán decía: ‘si la prensa lo está buscando que la chupe. Acá mando yo’”.

La denuncia fue formalizada por Carlos y su abogado, Fernando Fassina. El denunciante solicita que se remueva del cargo principalmente al comisario Bazán, al segundo encargado, Oses y al responsable de Monte Nievas Farías, a quienes marcó como los principales responsables del robo de los motores, e incluso recalcó que podrían allanar la comisaría. “Los tienen que echar inmediatamente y poner a disposición del tribunal, como cualquier ladrón”.