Mauricio Macri vive en un mundo paralelo, con leyes paralelas, sin importarle nada de lo que sucede a su alrededor. Y está blindado por gran parte de la Justicia y por medios que le celebran que quebrante la ley con total impunidad.

De modo coloquial, medios afines al expresidente de la Nación contaron hace unos días que Macri se reunió con María Eugenia Vidal en su quinta Los Abrojos, acompañado por otros familiares, sin precisar la cantidad -pudieron ser 2 o 20, quién sabe- .

Los mismos medios reconocieron que en el encuentro con la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires fue en la quinta ubicada en Malvinas Argentinas debido a que Macri se encuentra en aislamiento obligatorio, por haber regresado del exterior hace pocos días del exterior.

Es decir, se contó con total naturalidad que Macri estaba incumpliendo la ley, que establece que todos los que lleguen al país provenientes del exterior deben realizar una cuarenta de una semana o diez días, a partir del PCR negativo para poder subir al avión y viajar a la Argentina.

Macri está incurriendo en delitos contra contra la salud pública, que están penados por la ley y debería corresponder al menos una investigación.

La impunidad con la que se mueve el expresidente de Boca es tal que llega al punto que a una de sus escuderas, Patricia Bullrich, tampoco le importó violar la ley y encontrarse con una personas que debía estar aislada en forma obligatoria y publicó en sus redes sociales una foto en la quinta Los Abrojos, de la que Macri no puede salir, junto a referentes del interior de Juntos por el Cambio.

No contento con reunirse con Vidal, luego con Bullrich y sus amigos, Macri siguió juntándose gente en Los Abrojos, todo por el armado para las elecciones de este año, incluso recibiendo horas después a un ignoto miembro del PRO de la provincia de Río Negro, Nicolás Suárez Colman, quien se presenta en sus redes sociales como «precandidato a diputado nacional».

Macri en estos días transformó la quinta ubica en Malvinas Argentinas en una especie de Unidad Básica, aunque el término no le guste. Está preparando la campaña para las elecciones.

El expresidente hasta tuvo tiempo de reunirse con un grupo de abogados, que curiosamente dicen defender la ley, la misma que incumplen al concurrir a la casa de un aislado (Macri) y sacarse fotos en lugares cerrados sin distanciamiento ni siquiera usando barbajos.

«Hoy nos reunimos con Mauricio Macri para conversar sobre las acciones que venimos impulsando desde Abogados en Acción para defender nuestra República. Arrancó el segundo tiempo y tenemos jugadores para salir a la cancha! ¡Muchas gracias Mauricio por el apoyo de siempre!», escribieron los abogados posteando una foto por la que podrían ser sancionados, aunque eso no pareció importarles demasiado.

Como Jair Bolsonaro, o Donald Trump, a Macri la pandemia le pasa de largo. La pandemia no está en su agenda. No le duelen los muertos, y, evidentemente, no le preocupa la angustia de miles de argentinos que pierden en un abrir y cerrar de ojos a seres queridos por un virus que nadie busco, ni nadie quiere.

Fuente: Minuto Uno