Roberto Ayala renunció días atrás a la jefatura de la Policía de La Pampa por marcadas diferencias con el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli. Sostiene que no tiene interés en volver al cargo, pero que como retirado de la fuerza, sigue siendo parte de la Policía pampeana.

En diálogo con este medio, Ayala dio detalles del traslado inesperado que sufrió el exjefe de la Comisaría Departamental Victorica, David Carrizo Ballán.

“Lo que sucedió es que al inicio de la pandemia el intendente de Victorica cerró los accesos al pueblo y en un único ingreso él puso presencia de empleados municipales y tras el pedido del jefe de policía local, un agente. A la madrugada llega Horacio Di Nápoli, se presenta y pide entrar. El policía que estaba en el lugar se presenta, le da las novedades y le avisó a Carrizo que estaba el ministro, pero di Nápoli pide hablar con el intendente local. El intendente fue, le explicó el sentido del control y que la policía le estaba colaborando. Di Nápoli estaba molesto, ingresó a cargar combustible y cuando salió, al pasar por el control, donde estaba el comisario esperándolo, peor que un chico rezongón y encaprichado, ni siquiera bajó el vidrio de la camioneta para saludarlo, no se detuvo y pasó de largo”.

-¿Qué pasó al día siguiente?, consultó este diario.

-Me llama y me dice que vaya al Ministerio para contarme lo que había pasado en Victorica y que el gobernador había dispuesto el cambio del Jefe de la Comisaría Victorica. Nadie le preguntó detalles al comisario (Carrizo Ballán). No le dieron oportunidad de ninguna explicación. No les importa el comisario, no les importa nada. Directamente decidieron cambiarlo y punto, como si fuera un trapo, como si fuera una cosa.

-¿No cree que atrás de la decisión de un ministro está la venia del gobernador Sergio Ziliotto?

-No lo entiendo así. Yo entiendo que el gobernador toma decisiones, si es que la tomó en este caso, no me consta. Porque también es mentiroso di Nápoli. Acostumbra a mentir. Yo lo he descubierto en varias ya. Fue una decisión que si la tomó el gobernador como la indicó di Nápoli, evidente fue que la hizo en base a las mentiras que él (por di Nápoli) le fue a decir. Porque para decir la verdad, hay que averiguar la verdad. Y ahí lo que tenía que hacer, por respeto al Jefe de la Comisaría, tendría que haber parado, aunque sea bajar la ventanilla del vehículo y preguntarle qué hacía el policía ahí con la gente del municipio. Él (por Carrizo) se lo hubiese explicado, ya que por una cuestión estratégica estaba en el lugar un efectivo policial en ese mismo control. Incluso, el ministro, si quería, podía dejar sin efecto la presencia policial, le podría haber ordenado al jefe de la Comisaría. Si quería levantar el control y los cortes, se lo tendría que haber dicho al intendente.

-¿Tiene pensado volver como Jefe de la Policía de La Pampa si se lo proponen nuevamente?

-No. Y aclaro que cuando hablo en presente es porque sigo siendo parte de la institución, como retirado. Nosotros tenemos derechos y obligaciones en la fuerza. Y tenemos sentido de pertenencia, con la institución. Por eso cuando hablamos de los policías nos incluimos, los que están en actividad y quienes estamos retirados.

Días atrás dijo en declaraciones a Radio Kermés que Horacio di Nápoli es peor que Tierno. ¿Además de existir similitudes, hay un acercamiento entre di Nápoli y Tierno?

-Y el nexo entre ellos es el yerno de Tierno, García.

-¿Y eso hace que haya un vínculo, diálogo entre ellos?

-Yo creo que sí. El yerno de Tierno es el secretario de Políticas Públicas en el Ministerio de Seguridad. Igual, Tierno es mucho más frontal. Tiene sus particularidades, pero no anda por atrás ni a escondidas, ni tiene miedo como tiene miedo di Nápoli a todo.

-Lo va a terminar queriendo a Tierno, le adelantó este medio

-En algún momento de la gestión de di Nápoli llegué a extrañarlo (a Tierno).

Fuente: InfoHuella