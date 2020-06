La secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Eduardo Castex, Verónica Curutchet, destacó que el gobernador Sergio Ziliotto demostró que «gobierna para todos con federalismo y sin distinciones políticas».

La funcionaria de la gestión macrista celebró que el gobierno provincial decidió garantizar los fondos económicos para pagar los sueldos y medio aguinaldo, y haya establecido que los anticipos de coparticipación se comenzarán a descontar desde enero en 24 cuotas sin interés. «A nosotros nos preocupaba mucho continuar endeudándonos (con el gobierno provincial) porque si no se aplicaba esta forma de devolución, para nosotros (esta pandemia) iba a significar una limitante para ejecutar algunas iniciativas proyectadas por la gestión», explicó Curutchet.

La comuna castense abonará el martes 30, entre 20 y 25 millones de pesos en sueldos y medio aguinaldo de empleados, contratados y trabajadores jornalizados. «Es una suma muy importante, pero se pone a disposición de la comunidad, porque en esta situación (de pandemia por el Covid-19) que atravesamos la economía local tendrán más dinero circulando», destacó la funcionaria.

La pandemia provocó una dificultosa situación económica en la comuna de Eduardo Castex. La actual administración en diciembre solicitó un anticipo de coparticipación de 10 millones, que terminó de devolver en el mes de mayo. Desde el inicio de la cuarentena acumula una deuda que rondaría los 9,3 millones de pesos, y se incrementará notablemente este mes con los fondos que anticipará el Centro Cívico para abonar los sueldos y aguinaldos de los trabajadores municipales.

Verónica Curutchet destacó que fue «una muy buena noticia» la decisión del gobernador Sergio Ziliotto de garantizar los fondos económicos para cumplir «en tiempo y forma» con los salarios de los municipales. «Esto nos dejó más relejados y tranquilos, porque los últimos meses tuvimos que correr y desdoblar los pagos de los salarios», reconoció.

«También estamos muy agradecidos porque los anticipos de coparticipación se descontarán desde enero del año próximo, para devolver el dinero en 24 cuotas sin interés», destacó.

-Curutchet, ¿esto permitirá un deshago para las finanzas municipales?

-Sí. Esto es muy significativo porque nos preocupaba mucho continuar endeudándonos y devolver esos anticipos en corto plazo iba a significar una limitante para ejecutar algunas iniciativas proyectadas por la gestión. Esto nos da tranquilidad para poder funcionar adecuadamente en el día a día. Ahora tenemos que empezar a funcionar con lo recaudamos, para no seguir endeudándonos.

-En esta pandemia se plantea mucho la solidaridad y los gestos políticos. La decisión política del gobernador Ziliotto fortalece la democracia porque si decidiera cobrar rápidamente los últimos anticipos coparticipables, el año próximo estaría condicionando las gestiones municipales en un año electoral. ¿Así lo interpretan?

-Sí. Estamos muy agradecidos. El gobernador (Sergio) Ziliotto y la gente de la Secretaría de Asuntos Municipales han mostrado buena predisposición política con el municipio de Eduardo Castex, a pesar que somos de otro color político, como se dice habitualmente. Cada vez que hemos recurrido, nos han ayudado. En este sentido, Ziliotto demostró que gobierna para todos, con federalismo y sin distinciones. Planteó que todos los municipios tendrán el dinero del aguinaldo, más allá que quizás algunos no lo necesiten. Esto significa que está gobernando para todos y no necesariamente para algunos.

«Se atiende a toda la gente»

«Nunca le cerramos las puertas a nadie, se atiende a toda la gente y en este caso no entendemos qué están pretendiendo. Las puertas del municipio siempre están abiertas y lo que

menos queremos es esta situación, pero -los trabajadores de la Planta de Reciclado- no ingresaron al municipio para poder charlar o plantear que quieren una reunión», aseguró ayer la secretaria de Hacienda de Eduardo Castex, Verónica Curutchet.

Los trabajadores de la Planta de Reciclado iniciarán la tercera semana con las protestas porque fueron reubicados en otras reparticiones municipales, pero no les garantizaron que volverán a sus puestos laborales. Las autoridades estiman que llevará «aproximadamente un año» ejecutar las obras edilicias y poner en marcha un plan de tratamiento integral de la basura. «Aspiramos que no solamente se realice la separación, sino también el reciclado», dijo la entrevistada.

La funcionaria detalló que este sector provoca un déficit mensual que supera los 500 mil pesos, porque se recaudan solamente 160 mil pesos en concepto de Tasa de Reciclado. Los salarios promedios de los trabajadores rondan los 45 mil pesos.

La contadora Verónica Curutchet se manifestó sorprendida por las protestas de los trabajadores. «Más allá que son trabajadores y están mirando su bolsillo, pero nunca se les dijo que no iban a ser parte de este proyecto, ni tampoco se les dijo que se les iba a reducir el sueldo», aseguró.

E indicó que su hermana melliza, la intendenta Mónica Curutchet, está dispuesta «a dialogar», pero «están (protestando) afuera del edificio y nunca ingresan a preguntar si se pueden reunir».

También, destacó que la jefa comunal se había comprometido a dialogar cuando abandonaran el predio municipal, pero esto no ocurrió «por sus iniciativas, sino porque los desalojaron después de una medida que tomó el Departamento Ejecutivo desde el municipio».

«Todos tenemos que entender lo que estamos hablando, porque parece que quieren sobreentender mal algunas cosas que se les quiere transmitir desde el municipio», concluyó.

Fuente: La Arena