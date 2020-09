El abogado Fernando Fascina dialogó con el periodístico Impacto Castex acerca de la denuncia conocida como “los poliladron” de Carlos Maruelli hacia el oficial de Monte Nieves Franco Farias, el comisario de Eduardo Castex David Bazán y Claudio Oses. El vecino castense sufrió un robo en su quinta ubicada a la vera de la ruta 102 y 135 y en su vivienda ubicada en el Barrio Calandri el 13 de marzo de este año.

Allí le secuestraron armas de caza, además de grupos electrógenos, puertas, ventanas y dinero en dólares. Hasta el momento no se pudo demostrar que la policía tenía una orden de allanamiento. Ya que en ninguno de los pedidos realizado por la defensa lo pudieron demostrar. Además, denunció que retuvieron a su hijo durante el allanamiento.

“Maruelli me manifestó que no exhibieron una orden de allanamiento en ningún domicilio. De todo lo secuestrado, mi cliente tenía las facturas de compra”, expresó el abogado.

El abogado defensor de Maruelli relató que hizo un pedido al comisario Bazán para que explique qué fue lo que sucedió ese día. Para corroborar la información de Bazán, el doctor Juan Carlos Carola remitió un pedido de informe a la fiscal Veronica Campos. El pedido fue remitido en mayo, en julio y en agosto, pero hasta el momento no ha sido contestado.

“Le requerimos al doctor Carola que le vuelva a emitir ese pedido a la doctora Campos, que hasta ahora ha sido reticente en brindar esa información” dijo Fascina. Además agregó: “Era muy fácil para la fiscal decir «esta es la orden de allanamiento y este el acta de secuestro firmada por Manueli donde avaló el procedimiento». No es complicado probar un buen proceder. Hasta la fecha no lo hemos logrado”.

En los informes solicitados, Bazán no incluye la orden de allanamiento. Lo que sigue demostrando las irregularidades de este caso. Por otra parte, Bazán informó a la FIA que dos de esos elementos secuestrados fueron entregados a damnificados de otros robos. “Mi cliente tiene facturas de compra de cada uno de los elementos. Por eso requerimos al Doctor Carola que aporte esa documentación a Bazan y que diga cómo es que una persona reconoció como propio un elemento del que mi cliente tiene la factura de compra. Y luego lo probaremos”, señaló el abogado.

“Lo que encendió las alarmas de este caso es que no exhibieron las órdenes de allanamiento. No se hizo acta de secuestro, que es el paso posterior a la orden. Fueron con una orden por unas armas y después secuestraron otras cosas”, comentó a Impacto Castex el abogado. “Si la orden es por cuatro armas, es por cuatro armas y punto”, dijo.

“Tampoco tenemos constancia ni certeza de cuáles eran los domicilios autorizados a allanar. No sabemos si eran los dos domicilios. No tenemos documentación. Ese es otro dato no menor. Son varias las incertidumbres que hay en este caso. Es cuestión de tiempo de que la investigación avance, el doctor Carola está tomando una intervención adecuada en el asunto. Es cuestión de tiempo”.