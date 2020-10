Darío Nieto, el ex secretario privado de Mauricio Macri aseguró que nunca el ex presidente le pidió ningún informe de inteligencia. Intentó despegarse de la ex funcionaria de casa de gobierno Susana Martinengo, otra de las imputadas del caso de espionaje ilegal.

“Le pido que sean justos e imparciales. Sepan que la estoy pasando muy mal con esto, me estoy comiendo un garrón enorme con algo en lo que no tengo nada que ver”, fueron las palabras con las que Nieto cerró su acto de indagatoria vía zoom ante el juez Juan Pablo Augé.

Nieto, quien actualmente trabaja para Mauricio Macri, según declaró hoy, aseguró que no tenía una relación de confianza con Martinengo y que no conocía a los espías de la AFI con los que supuestamente ella se reunía.