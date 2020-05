El presidente del Aero Club de General Pico, Daniel Paparini, tras encontrar a dos aviones locales con las baterías descargadas por la falta de uso marcó que tienen la necesidad de retomar los vuelos que fueron suspendidos en el marco de la cuarentena obligatoria dispuesta por Gobierno nacional ante la pandemia por coronavirus. La entidad también tiene una escuela de pilotos, que tuvo que suspender los exámenes finales previstos para los próximos meses.

«Nosotros dependemos de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) y por ahora solo se puede volar con permisos que se tienen que pedir con un día de anticipación, pero para realizar un vuelo que tiene que estar más que justificado. O sea que solamente serían vuelos sanitarios, porque ni si quiera los vuelos de instrucción se pueden hacer. El problema es que pasa el tiempo y los aviones se empiezan a vencer y a debilitar las baterías por falta de uso», señaló Paparini en diálogo con este diario.

«El sábado fuimos a hacer un poco de mantenimiento, pusimos en marcha los aviones y nos encontramos con dos aeronaves tienen la batería están agotadas. Los aviones en el piso se estropean, tienen que estar volando y ni hablar los pilotos, que con 60 días sin volar estamos desadaptados. Consideramos que los aeroclubes no pueden estar cerrados durante más tiempo», agregó.

El entrevistado dijo: «Estamos pasando un momento malísimo por el valor del dólar, por el aumento del combustible y si todavía no podemos usar los aviones van a venir las roturas y al tema de los mantenimientos programados, los aeroclubes no van a tener dinero para costear los gastos porque no está entrando nada de dinero».

Escuela de pilotos

El piloto local recordó que la entidad además tiene una escuela de pilotos que ofrece diferentes tipos de licencia. A principios de año, los ocho inscriptos que tuvo la escuela, iniciaron con la capacitación y a tener horas de vuelo. Algunos de ellos, tenían programado rendir el examen en los próximos meses para tener la licencia habilitante.

«Hay que recordar que la gran mayoría de los pilotos de las aerolíneas salen de las escuelas de pilotos de los clubes o de escuelas particulares. Nosotros ya habíamos arrancado con 7 u 8 pilotos, y muchos estaban próximos a rendir en julio, pero esto lo va a demorar», indicó.

Paparini señaló que con un protocolo sanitario adecuado, podrían retomar la actividad, aunque sea una vez al mes, para tener en vuelo tanto a los aviones como a los pilotos.

«Todos los elementos de un avión están en dólares y cualquier cosa que haya que cambiar por falta de uso, los aeroclubes no lo van a poder soportar en ese momento. Necesitamos darle movimiento y que vuelva la escuela de vuelo porque los instructores están parados», sostuvo.

«Creemos que haciendo un buen protocolo, no habría ninguna posibilidad de contagio y se podría volar sin problemas. Si se pudiera, deberíamos empezar lo antes posible para cuidar las máquinas que son muy caras», indicó.

«Esto lo tiene que autorizar la ANAC, pero si los municipios lo ven, pueden ayudarnos a hacer algo para que no se estropeen los materiales. Por la seguridad de los aviones y de los pilotos necesitaríamos que se levante esta cuarentena, para aunque sea, volar una vez al mes, un vuelo local para darle una media hora de movimiento a los motores», finalizó.

