El gobernador Sergio Ziliotto sigue cosechando apoyos para ser el próximo presidente del Partido Justicialista de La Pampa. El senador nacional, Daniel Lovera dijo que «el actual gobernador debe ser el presidente del PJ».

El senador nacional del Frente de Todos de La Pampa, Daniel Lovera aseguró este jueves que el gobernador Sergio Zilioto debe ser el próximo presidente del Partido Justicialista. «Desde nuestra línea creemos que el presidente del partido debe ser el actual gobernador, el compañero Sergio Ziliotto», afirmó.

El PJ debió postergar la renovación de autoridades partidarias por la pandemia de Covid 19. Se especula que podría convocar a elecciones para el mes de octubre pero todo depende de la evolución de la pandemia. Los esfuerzos de las líneas es evitar la interna y habría consenso para que Ziliotto presida el PJ.

En los últimos días, dirigentes del PJ han salido públicamente a respaldar al gobernador para que sea el próximo conductor del partido. El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli se manifestó en ese sentido.

Antes de la pandemia de coronavirus, el actual presidente del PJ, Rubén Marín anunció que no continuaría al frente del peronismo local. «Yo no seguiré, creo que ya cumplí mi función y es tiempo de que otro agarre las responsabilidades. No sé quien deberá ser el próximo presidente del PJ local. Sí es que hay elecciones y que yo tengo pensado no seguir, con mi edad hay cosas que me cuestan demasiado esfuerzo», había declarado.

Este jueves, Daniel Lovera dijo que habría consenso para que Ziliotto encabece la renovación partidaria. «Lo que hemos hablado con compañeros de otros frentes políticos, que están dentro del justicialismo, y coincidimos también en que Ziliotto presida el partido. Pasado este tema de la pandemia, y cuando se retomen las conversaciones para el tema partidario, probablemente se plasme. Siempre que acepte el actual gobernador y pueda ser el presidente del Partido Justicialista».