Este jueves cumplió 100 años Hilda Bernard, autora de una vida y carrera digna de un best seller. Empezó vendiendo empanadas en una obra de Martín Fierro. Fue Ana ( El camionero y la dama), Amelia (Maria de nadie), Giovanna (Mujer comprada) y Feliciana (Pasiones) para la televisión. Encarnó más de una vez a la villana, pero se ganó el corazón de los televidentes. Participó en más de 20 películas y se resaltó siempre frente a la cámara. La nueva generación la vio con papeles en Rebelde way, La niñera, Floricienta y Malparida. “¿Que por qué hago de vieja? ¡Pues porque lo soy!”, dijo en 2008 a Clarín, para continuar agregando: “No soy buena bailarina pero sí ágil, no soy buena fotógrafa, pero me gusta sacar fotos, tampoco soy fotogénica, ni sociable, ni linda. Me miro al espejo y no me gusto. Sí me gusta mi voz, que nunca cambió con el tiempo y que gracias a Armando Discépolo supe moldear”.

Hilda Bernard ha sabido sacar jugo a sus 77 años de carrera y hoy, además de recibir su cumpleaños número 100, se puede hacer honor a los mil y un papeles que interpretó para el público argentino. Ella es la última de la gran generación dorada de la mejor época del espectáculo argentino. Ha pasado por todos los rubros: teatro, televisión, cine y radio. En 2016 había expresado su deseo de llegar a los 104 años, este jueves su cumpleaños es recibido con alegría después de saber que la actriz había superado a principios de este mes al coronavirus, enfermedad de la que se contagió y se encontraba en alto riesgo.

Los saludos de personalidades del ambiente en las redes no faltaron:

Hoy cumple 100 años ella: la gran HILDA BERNARD a quien adoro fuerte❤️ Hermosos trabajos teatrales juntos : “FETICHE”, “8 MUJERES”y “PÓSTUMOS” muchas horas , muchos días , aplausos ,felicidades y temporadas de éxitos juntos . SER DEL BIEN ! FELÍCES 100 INCREÍBLES AÑOS DE AMOR pic.twitter.com/4FHFoNkwpP — Jose Maria Muscari (@muscarijoseok) October 29, 2020

🎂 Cuando amanezca mañana estará cumpliendo 100 años. Desde esta casa teatral celebramos con sincera alegría este cumpleaños de una actriz con quien disfrutamos momentos que excedieron lo profesional. ¡Feliz Cumpleaños Beba, o mejor, Hilda Bernard! pic.twitter.com/q3Uc560NSf — Multitabaris/Multiteatro Comafi (@multiteatro) October 28, 2020