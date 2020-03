Los intentos de estafas telefónicas -muchas concretadas- son moneda corriente desde hace meses en la provincia, y ahora se conoció una nueva modalidad. Una vecina de Santa Rosa relató ayer a un cronista de este medio que recibió en el teléfono fijo de su casa un llamado en el que le ofrecían extender la garantía de su vehículo, que estaba próxima a vencer.

«La garantía de la camioneta se nos vencía realmente, por lo que creímos que era cierto, pero no concretamos ningún trámite por teléfono. Mi marido fue a la concesionaria oficial, de donde supuestamente nos llamaban y le dijeron que desde ahí no habían realizado, ni realizaban, ese tipo de ofertas telefónicas», señaló. Agregó que «evidentemente las personas que nos llamaron tienen alguna base de datos, porque sabían que a nosotros se nos terminaba la garantía, tenían nuestro nombre y nuestro teléfono fijo. Por suerte nosotros no seguimos con la comunicación telefónica, entonces no sé si pedirán alguna tarjeta de crédito, o cuenta bancaria», concluyó la vecina que evitó ser estafada.

Fuente: La Arena