Cuatro trabajadores murieron y hay más de cien contagiados de coronavirus en el Tabacal, el ingenio azucarero de capitales norteamericanos que se ubica en Orán, el departamento con más fallecidos en Salta. Los empleados denuncian que los obligan a trabajar pese a tener síntomas, que no respetan los protocolos de seguridad sanitaria y que no informan los contagios hasta que mueren.

«Un compañero fue a su trabajo el lunes, el miércoles y el viernes. El sábado lo internaron de urgencia y después de trasladarlo a otro hospital pasó tres días en terapia intensiva donde murió», afirma a El Destape el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA), Martín Olivera.

El Tabacal es el nombre originario del Ingenio que ahora pasó a llamarse Seaboard Energía Renovables y que tiene en su mayoría accionaria capitales de Estados Unidos. Por la fábrica pasan todos los días 1070 empleados del azúcar, a los que se suman más de 200 contratados fuera de convenio, 400 empleados de la compañía y decenas de camiones que distribuyen la sacarosa y el coronavirus por las provincias argentinas.

«Acá los medios nacionales que se atreven a venir muestran la saturación en los hospitales, pero ese es el desenlace, no es el origen que está en la violación de los protocolos de seguridad sanitaria», sostiene Olivera, que denuncia que no se cumple la distancia social, que la firma no entrega elementos de desinfección y que sólo informa los contagiados a las ART cuando el trabajador falleció.