Tendrá un impacto enorme en la vida cotidiana de los argentinos. Solo estarán abiertos los comercios que vendan alimentos, farmacias y hospitales. Y habrá despliegue de fuerzas de seguridad para garantizar que nadie salga a la calle.

En medio de rumores y versiones sobre la cuarentena total, el Gobierno empezará a definir este jueves por la tarde junto a los gobernadores de todo el país cuándo y cómo se lanzaría esa medida. A tono con las prevenciones que se toman en tiempos de coronavirus, la cita será a las 17 en la Quinta de Olivos, donde los espacios son más amplios y ventilados que en las oficinas de la Casa Rosada.

Si finalmente se decide aplicar la medida, las restricciones y limitaciones a la circulación tendrán un impacto enorme en la vida cotidiana de los argentinos. Salvo limitadas excepciones, la mayoría de los ciudadanos deberá permanecer en sus hogares y solo podrá salir para comprar alimentos o remedios.

Pero además afectará de lleno al sector comercial. No abrirá ningún negocio que no sea considerado esencial, esto es supermercados -para garantizar los productos básicos- y farmacias.

También es considerado esencial el sistema de salud público y privado y todos sus trabajadores que estarán habilitados para circular.

Estarán cerrados los shoppings y negocios con venta a la calle de todos los rubros que no sean esenciales. También las plazas, parques, restaurantes, gimnasios, bares, cines y teatros.

Algunos ejemplos cotidianos que no estarán permitidos. No se podrá salir a hacer ejercicio o a caminar por un espacio público. No funcionará el delivery ni se realizarán envíos por compras realizadas online.

Si se toma el modelo que se está usando en España e Italia, quienes tengan mascotas tendrán permitido salir a pasearlas. Solo uno de los dueños y por tiempos muy limitados.

La idea del Gobierno, si finalmente toma esta medida, es aplacar la curva de contagiados, aseguran fuentes oficiales. Si la decisión se demora, en parte es por los efectos económicos que tendrá la medida.

La cuarentena total, además, implicará un despliegue monumental de las fuerzas de seguridad, que son consideradas «esenciales» y podrán circular. El Comando Unificado que creó el Gobierno para controlar a quienes hoy están en cuarentena, tendrá un rol clave. Lo integran las cuatro fuerzas federales -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria- y serán los encargados de garantizar que las personas no circulen por las calles. A este trabajo se sumarán las policías locales, como la de la Ciudad en la Capital Federal.

Más allá de los fuertes controles, podrían existir limitadas excepciones. ¿Qué pasará, por ejemplo, con los hijos de padres separados? ¿Podrán moverse para visitarlos en su hogares o cumplir la guardia compartida? En otros países están autorizados a circular solo para visitar a sus madres o padres y sería el modelo a seguir.

Lo mismo para quienes tiene familiares que necesiten asistencia. Podrían circular con alguna autorización para visitarlos