La licenciada en Nutrición, Adriana Pignol (MP 652), confesó que el aislamiento social preventivo y obligatorio causó en promedio una suba estimada entre tres y cinco kilogramos en el peso habitual de los pacientes. Reveló que durante la primera etapa de la cuarentena hubo un “aluvión” de consumo de harinas y que la segunda parte del aislamiento estuvo marcada por el rechazo a enfrentarla. Reveló que se produjeron cambios en los hábitos de los pampeanos.

La especialista comentó que la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) realizó una encuesta que arrojó un incremento de tres a cinco kilogramos en el peso habitual de la mayoría de los pacientes. Si bien aclaró que se trata de un auto registro y no de una investigación en la que los pacientes hayan sido monitoreados por profesionales, es una realidad que ven también en La Pampa. “No obstante, también notamos que aquellos pacientes que ya venían con un tratamiento nutricional anterior a este aislamiento iniciado en marzo lograron mantener y, en muchos casos, hasta bajar el peso corporal con lo cual no los afectó tanto la pandemia”, dijo.

Pignol analizó que cuando una persona está en tratamiento con un nutricionista tiene un “orden y un esquema establecido”, con comidas estructuradas por lo que se siente más contenido. Por ese motivo, a estas personas tener más tiempo libre y estar cerca de la heladera no los afectó tanto. “Incluso los pacientes con sostén de terapia cognitivo conductual sobrellevaron mejor el asilamiento en cuanto al registro conductual. Sí afectó, por supuesto, a las emociones. La depresión, la angustia, el sentimiento de no poder con esta realidad, que es nuestra nueva realidad, los afectó mucho”, dijo la profesional, quien además de ser la jefa del servicio de Nutrición de la Clínica Modelo atiende en su consultorio particular de Santa Rosa.

La profesional explicó que les transmite permanentemente a sus pacientes que “está bien no estar bien”. Consideró que la situación producida por el Covid 19 nos atraviesa a todos y la única vacuna existente de momento es el distanciamiento, la higiene de manos y que todos decidamos hacer estas dos cosas a la vez.

También se refirió a la crisis y la suba de peso experimentada en algunas personas por el encierro: ocurre en aquel que traduce su angustia en hambre y acude a la heladera para llenar ese vacío. “Estas personas en especial perdieron la libertad de responder exactamente a la necesidad que sienten. Es decir, se notan aburridos y comen, están tristes y comen, angustiados y comen. Ya no pueden salir y mantener la vida social que traían y comen”, describió.

Según dijo la nutricionista, hay una libertad que se perdió, como puede ser la de circular libremente por La Pampa, pero hay otra libertad que no se ve y que muchos han perdido: la de responder exactamente a la necesidad que tienen. Esa libertad de elección es una cadena invisible que amarra fuerte y no te deja avanzar. “Es un momento en el que el paciente siente que no puede. Siente que está triste y no puede alejarse de la heladera. Si estamos encerrados y además dejamos que estos pensamientos nos vayan encerrando como en un bucle negativo entonces corremos el riesgo de producir un trastorno alimentario, un aumento de peso o que un tratamiento empiece de pronto a desbarrancarse”, alertó. En esas circunstancias, el paciente piensa que para lo único que es libre es para comer. “Por ese motivo aumentó tanto el catering en La Pampa desde marzo a la fecha. Muchas personas se ven así limitadas y terminan comiendo para acallar ese sentimiento”.