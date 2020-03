La intendenta relató a Impacto Castex la dificultad de los municipios en llevar respuestas a los vecinos en la situación de cuarentena que afecta a todo el país.

En referencia a como afecta la cuarentena a la economía, la intendenta destacó «Sabíamos que teníamos el desafió de asumir una intendencia en un contexto adverso, sabíamos que no era fácil, el presidente lo decía, el gobernador también, no es fácil poner a la Argentina de pie de un día para el otro y menos ahora con la pandemia que enfrena el país».

«Tenemos mas del 40% que trabajan en la informalidad, y nosotros entendemos que los albañiles, las personas que trabajan en espacios verdes, y demás viven del día a día. Por eso uno tiene que estar preparada para poder dar respuesta para que la gente siga accediendo a derechos mínimos como es la alimentación» resaltó la intendenta dando cuenta de la gravedad de la situación para muchos vecinos luiggenses.

El papel del gobierno provincial:

La intendenta fue consultada al respecto de la economía del municipio y respondió «nuestro gobernador ha decido darnos refuerzos económicos que han venido en el momento justo, esos 50 millones que ha destinado a los 80 municipios distribuidos por el nivel de coparticipación. Nosotros contamos con ese dinero y sabemos que podemos trabajar con los supermercados, los comercios, las despensas, y podemos pensar distintas estrategias para llegar a las familias» comentó Lavín reconociendo la labor del gobierno provincial.

Lavín también agregó que el municipio cuenta en todo momento con el asesoramiento y el respaldo del gobernador y todos los ministros, y destacó la importancia de las tarjetas sociales que ya fueron habilitadas. «Desde la localidad tenemos un comité de crisis, y tenemos el asesoramiento de bomberos, policías, y médicos para poder dar un mismo mensaje a los luiggenses y brindar mucha tranquilidad».

Equipos de trabajo en Ingeniero Luiggi

En la entrevista, la jefa comunal fue dura la reconocer que muchas veces los municipios no pueden satisfacer todas las demandas de los vecinos y al respecto declaró «si no tenemos las respuestas al menos debemos tener los canales abiertos, porque los vecinos no pueden acercase porque rompen la cuarentena, por suerte los celulares nos están salvando y sino, tenemos preparado un equipo para acercarse».

La intendenta también se refirió a los equipos de trabajo que se armaron para seguir protegiendo a los vecinos y remarcó, «hay grupo que lo comanda la Secretaria de Desarrollo Social, estamos entregando viandas en colaboración con la escuela 250, las entregamos casa por casa para que las familias no rompan las cuarentena. Nuestros chiquitos reciben el refuerzo alimentario de desayunos y meriendas, siempre hablando de las familias que mas lo necesitan, la escuela 76 también recibe y arma los refuerzos alimentarios»

Lavín agregó «otro grupo trabaja con la inscripción para anotarse al IFE, porque sabemos que hay familias que no tienen internet, o no tiene un celular para bajarse la aplicación de Anses. Son mas de 8 personas trabando con sus compus, y con el padrón».

La jefa comunal explicó que los servicios públicos siguen funcionando, al igual que el despacho de las guías, que es una actividad que sigue funcionado en la localidad. Patricia Lavín no perdió la oportunidad de nombrar y de agradecer a todos los empleados y funcionarios que siguen trabajando para hacerle frente a la situación.

«Tenemos toda una estructura pensada para seguir dando protección a los vecinos y vecinas. Comisaria, hospital, bomberos, la verdad una solidaridad increíble»destacó la funcionaria a cargo del municipio. «El autocuidado es la clave para combatir este virus, eso es lo que estamos trabajando desde la intendencia de Luiggi, con errores y falencias pero poniendo el cuerpo» concluyó entusiasmada por el trabajo realizado en su localidad.