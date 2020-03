La Defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, señaló hoy que el decreto de aislamiento «es para toda la población e incluye a los chicos» y remarcó que de extenderse en el tiempo, «es posible que sugiramos hacer algún tipo de salida para ellos, en especial para quienes atraviesan situaciones particulares».

«Está complicado para todos, pero quiero aclarar que cuando el decreto de aislamiento dice toda la población, en ella están incluidos niñas, niños y adolescentes y los adultos no siempre estamos conscientes de eso», dijo hoy Graham en diálogo con radio AM 750.

Y agregó: «Nos cuesta pensar a los chicos como ciudadanos, que tienen que seguir las reglas que se están imponiendo en esta situación compleja que estamos viviendo».

«Por eso, al principio, se armó lío porque la mayoría de papás y mamás interpretaron que los regímenes de contacto estaban por fuera de este aislamiento y no es así», aclaró la Defensora de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La posición de la Defensoría en esta primera etapa, hasta el 31 de marzo, «es que los chicos traten de trasladarse lo menos posible porque, a diferencia de las mascotas, ellos pueden transmitir el virus y enfermarse, aunque no sean población de riesgo», dijo.

Sin embargo, Graham aclaró que de extenderse en el tiempo el aislamiento, desde la Defensoría podrían sugerir al gobierno nacional que, en algunos casos, se permita salir.

«Si esto se va a empezar a extender, vamos a tener que tomar algunas medidas y es posible que sugiramos hacer algún tipo de salida o de encuentros, siempre teniendo en cuenta las medidas que tenemos que tomar: distancia y lavado de manos», remarcó.

Y especificó que esa sugerencia será dirigida especialmente a algunas niñas y niños «que tienen determinadas situaciones particulares que necesitan poder salir al espacio y caminar un poco, como quienes tienen síndrome del espectro autista o Asperger.»

A su vez, la funcionaria manifestó la importancia de «acompañar» a los chicos en las tareas escolares y actividades diarias, «sin volvernos locos, ni pretender convertirnos en maestros o biólogos si no lo somos».

Graham agregó que esta circunstancia de aislamiento es una oportunidad para «aprender que el lavado de manos y de dientes, por ejemplo, debe hacerse siempre para generar un compromiso ético del cuidado con el cuerpo propio y el de otros, el cual debe estar incluido en la Educación Sexual Integral».

Respecto a la convivencia con los niños, aconsejó «estar tranquilos y hacer un esfuerzo mayor para mantener un espacio de tranquilidad con ellos».

«También es bueno que no vivan en un frasco y hay determinada información que hay que darles, como por ejemplo, porqué no vamos a trabajar, por qué no vemos a los abuelos, a los primos o dejamos de ir a los cumpleaños», señaló Graham y recomendó la cuenta de Twitter de la Defensoría, donde se publican videos explicativos sobre el el Coronavirus.