Saber si el número de relaciones sexuales que tenemos a la semana con nuestra pareja está dentro de lo normal se convirtió en uno de los motivos principales por los que se consulta a un especialista como el sexólogo y antropólogo Carlos Horrillo. «En consulta nunca sale en las primeras sesiones, pero termina por salir en casi todos los casos», reconoce.

«Muchas parejas a las que trato se agobian cuando toman modelos sexuales prestados de los comentarios que sus amigos hacen sobre la cantidad de encuentros sexuales que dicen tener», explica Eva Moreno, sexóloga y terapeuta de pareja. Sin embargo, tomar como referencia aquello de lo que nuestro entorno alardea, sobre todo cuando se trata de sexo, no es recomendable, ni mucho menos fiable.

«Se habla muy poco de sexo, y cuando se hace no es de una forma sincera», comenta Horrillo. «Si fuéramos honestos, esta pregunta no monopolizaría el 80 por ciento de las terapias de pareja«. Según este especialista, la pornografía influyó de forma negativa en la forma en que el ser humano se relaciona sexualmente.

«Encuentro en consulta a parejas que creen tener problemas en la cama porque su modelo a seguir es aquello que muestran las películas. Si no alcanzan el orgasmo de forma simultánea piensan que algo va mal, si el tamaño del pene es inferior al de los actores porno que ven creen que tienen un micropene, si las relaciones sexuales nos son tan ‘salvajes’ como las que ven en pantalla sienten que su vida sexual es aburrida», relata el sexólogo.

El sexo, explica, tiende a genitalizarse el 100 por ciento del tiempo y todo lo que no termine implicando al pene o a la vagina no se percibe como sexual. «Es un error limitar el sexo a los genitales porque va mucho más allá. El sexo sobre todo es piel. Las caricias son un encuentro íntimo, aunque no termine en un orgasmo», señala. El contacto físico mejora el vínculo entre las parejas, la intimidad -que no es sólo el sexo genital- es clave para que una pareja sea feliz.