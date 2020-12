El ambiente festivo, propio de estas épocas, estuvo marcado por una clara confusión a la hora de reunirse con nuestros seres queridos. Las pautas dictadas desde gobierno parecían claras y a la vez bastante contradictorias.

Mientras en las casas particulares se permite la asistencia de 10 personas, (en caso de poder cenar al aire libre se permitieron 20), los bares y restaurantes amontonan a la gente y se convierten en focos infecciosos donde los casos de coronavirus y contactos estrechos aparecen frecuentemente.

No es extraño escuchar a los vecinos, amigos y familiares castenses, cuestionar el enfoque de los cuidados y restricciones que establece el gobierno. Muchos ciudadanos entienden al policía como un mero ejecutor de las políticas públicas que rigen en esta pandemia y por lo tanto el cuestionamiento no es hacia el accionar policial; mas bien es un cuestionamiento al enfoque que tienen nuestros mandatarios.

¿Por qué no podemos reunir familias completas, respetando protocolos, en nuestros propios hogares?

Durante Noche Buena y en medio de los festejos navideños, la departamental policial de Eduardo Castex, debió intervenir en dos fiestas clandestinas. Los encuentros se desarrollaban en pleno centro castense.

Se logró la notificación de 17 personas a las cuales se les iniciaron causas Judiciales por Inf. al Art. 205 del C.P.A. Así mismo y relacionado a incumplimientos de lo dispuesto por el Gobierno Nacional y Provincial, se iniciaron otras 4 casusa judiciales a 7 ciudadanos que no pudieron justificar los motivos por los cuales se encontraban circulando en la vía publica por fuera del horario establecido.

Operativos de tránsito

Los operativos finalizaron con un total de 3 pruebas de alcohotest que dieron positivo, por fuera del margen establecido para circular, motivo más que suficiente para retener una motocicleta.