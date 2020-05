«Es incompatible pagar la deuda eterna y a la vez mejorar el presupuesto de la universida pública, algo ya comprobado en la era Macri», afirmaron Leonel Sepúlveda y Fernando Bazán, del MST local.

Los militantes reprocharon al rector de la UNLPam, Oscar Alpa, su participación junto a rectoras/es de las Universidades Nacionales de la reunión que por videoconferencia mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el de Educación, Nicolás Trotta.

Los militantes del MST recodaron que en agosto de 2018 las universidades y terciarios de todo el país fueron tomadas por estudiantes y en algunos casos docentes y no docentes en reclamo de mejores condiciones de salario, de becas, por problemáticas estructurales de los establecimientos, entre otras, ya que se preveía que se iba a aprobar el presupuesto 2019 con recortes a educación. Presupuesto que el gobierno actual eligió mantener en diciembre de 2019 a pesar de la inflación inter-anual del 56%. Hoy se destinan $1.100.000.000.000 (un billón cien mil millones de pesos) para deuda y solo 150 mil millones para universidad, o sea que 7.5 presupuestos de universidad están destinados al pago de deuda.

«Solo este mes, el lunes 4, el presidente le pagó al FMI 324 millones de dólares por intereses de la deuda que dejó Macri. Es que ese pago de mayo al Fondo, en pesos suma más de $21.700 millones, con lo se pueden fabricar y comprar más de 1 millón de netbook para entregar a estudiantes y docentes. Es el momento para priorizar realmente la educación pública en todos los niveles la cual viene vapuleada de hace muchos años y en los últimos ha presentado un importante recorte en su presupuesto», sostuvieron.

También criticaron a Alpa por declarar que la universida se adaptó a la virtualización de las clases frente a la pandemia.

«Si bien de cierta manera han continuado las clases por el medio virtual en las distintas carreras, la realidad es que, por un lado, hay estudiantes que presentan la dificultad de no poseer conectividad a internet (principalmente personas que viven en pueblos o en el campo), ésta es de muy mala calidad (dificultando el seguimiento de las clases), no poseen una notebook o netbook para tener acceso a los programas utilizados para conectarse o poseen un celular pero por cuestiones técnicas no pueden descargar las aplicaciones para ingresar a las clases virtuales. Sumado a la crisis económica y los gastos fijos de quienes alquilan, aportan a generar que un porcentaje de estudiantes no puedan tener un acceso real a la educación generando desigualdad o que terminen optando por abandonar las materias y expresando que este año lo dan por perdido» contrapusieron.

Por otro lado, dijeron que «se presenta la situación de que, en esta incertidumbre que genera el aislamiento, no se tenga noción de cuándo se va a comenzar con las mesas de exámenes finales. Por lo que las palabras del rector no estarían a tono con lo que ocurre en la realidad y el sistema no se ha adaptado a lo virtual como lo señaló el 7 de abril en una entrevista radial el secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), Santiago Audisio, quien advirtió que no hay una capacitación general para el inicio de la «educación virtual» en la Universidad Nacional de La Pampa, en el marco de la cuarentena».

Los militantes indicaron que Alpa, «en una demostración de sus prioridades aseguró que comenzaran tempranamente las “Prácticas necesarias de veterinaria, de agronomía” sin hacer mención alguna a las prácticas de la carrera de enfermería. Si bien se están implementando pasantías para algunes estudiantes avanzades en enfermería no se estaría garantizando que quienes pueden terminar sus estudios y comenzar a trabajar en el sistema de salud lo logren hacer», manifestaron.

«En la actual situación de amenaza sanitaria el rector Alpa prioriza las carreras relacionadas a la economía por sobre las que están al servicio de nuestra salud, cuando es necesario tener el mayor número de enfermeras y enfermeros en el sistema de salud pampeano», cuestionaron.

«La prioridad en estos tiempos no es el pago de la deuda a los buitres, hoy tenemos que asegurar la educación de todes les estudiantes. Esto se lograría invirtiendo todos esos millones (que se pretenden seguir destinando a la deuda) en la compra de netbooks, en el incremento y ampliación de las becas, en la mejoría de la conectividad a internet, en la mejora de los comedores que ya no daban abasto en 2019», propusieron.

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad educativa, las agrupaciones estudiantiles y representantes de los centros de estudiantes para que «repudien los dichos del rector». Exigieron que «se oriente todos los recursos para abrir los canales de participación y democratizarlo todo». «Para organizar un plan de lucha contra el ajuste en curso, contra la desigualdad en la cursada online, por becas para todes y la triplicación del presupuesto en base al NO PAGO de la deuda, tenemos que poner en pie un plan en defensa irrestricta a la educación pública, gratuita, laica y de calidad y que demos esta pelea juntes», cerraron.

Sepúlveda es graduado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UNLPam) y docente de nivel secundario, y Federico Bazán, estudiante de Licenciatura en Enfermería (UNLPam), militantes del MST La Pampa.

Fuente:EL DIario