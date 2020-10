La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, cruzó a legisladores de la oposición que buscaron entorpecer y enlentecer el debate parlamentario mediante simples tecnicismos. «Qué ganas de pelear y complicar las cosas de cualquier manera», dijo la vicepresidenta minutos antes de que el Frente de Todos hiciera valer su mayoría para rechazar el retiro de proyectos presentados por la oposición en 2019 para modificar la Procuración General de la Nación. El debate era en torno a la modalidad de votación para el rechazo o aceptación sobre esta decisión.

La semana pasada el Frente de Todos abrió el debate en comisión sobre una eventual reforma de la ley que fija las condiciones para elegir y remover al procurador General de la Nación, a partir de un proyecto de Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) y de Lucila Crexell (Interbloque Federal).

Ambos pidieron el retiro de sus proyectos por desconfianza hacia las intenciones del oficialismo, pero en la sesión de este miércoles el Frente de Todos, con 41 votos, rechazó el pedido y ratificó su idea de modificarlos y avanzar con el debate.

Cristina Kirchner pidió que todos los senadores elijan entre votación electrónica o a mano alzada, ganó la última opción pero cuando se dispuso a avanzar con la autorización o rechazo al retiro de proyectos comenzó el debate. «Igual que en todas las votaciones, tenemos que aclarar el sentido del voto porque si no no sabemos», dijo el opositor Martín Lousteau.

La titular del Senado le retrucó: «Bueno, aclárelo. Pero, senador, a ver, cuando es a mano alzada nadie va a aclarar ningún resultado. No se cuentan los votos uno por uno porque lo estamos viendo. Mire, senador. A ver, senador (Luis) Naidenoff (que también intervino en el debate), a mi me gustaría que respetemos las normas. Yo he sido senadora desde el año 95, nunca nadie se puso a contar las manos alzadas porque todo el mundo sabe» cómo funciona el sistema y ante las objeciones aclaró que el rechazo a la inclusión por los proyectos fue por mayoría y no por unanimidad. Acto seguido, lanzó un suspiro que se escuchó porque dejó el micrófono abierto para marcar el malestar.