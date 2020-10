La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó esta tarde a la oposición, pero también advirtió que en el Gobierno hay «funcionarios y funcionarias que no funcionan». Además, advirtió que «sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales», la Argentina no podrá resolver la crisis generada en torno del dólar.

«En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los ´defectos´ que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión«, resaltó. En una carta que publicó en las redes sociales, sostuvo: «El punto cúlmine de ese maltrato permanente y sistemático, se produjo hace pocos días en un famoso encuentro empresario autodenominado como lugar de ideas, en el que mientras el Presidente de la Nación hacía uso de la palabra, los empresarios concurrentes lo agredían en simultáneo y le reprochaban, entre otras cosas, lo mucho que hablaba».

También, cruzó fuerte a distintos sectores de la oposición al advertir que «lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó». Y sumó: «Es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista».

El dólar

Tras resaltar que «la Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías» se refirió al problema de la economía bimonetaria que es, a su entender, «el más grave que tiene nuestro país». «Es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina», señaló. Asimismo, dijo que «nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla».

Así lo consideró en una publicación realizada en sus redes sociales para conmemorar los diez años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, en la que hizo referencia a temas sociales, políticos y económicos. «El problema de la economía bimonetaria no es ideológico. No es de izquierda ni de derecha. Ni siquiera del centro. Y no hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de modelos políticos y económicos opuestos que se operó el 10 de diciembre de 2015», sostuvo.

En esa línea, agregó: «Todos los gobiernos nos hemos topado con él. Unos intentamos gestionarlo con responsabilidad, desendeudando al país en un marco de inclusión social y desarrollo industrial. Otros de orientación inversa -como el de Mauricio Macri- siempre han chocado la calesita con endeudamiento y fuga.