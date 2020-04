El presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, alertó sobre la difícil situación que atraviesa el sector por el parate de la economía que contrajo el aislamiento social, preventivo y obligatorio y estimó que para que se recupere el turismo pasarán 9 meses, después de que termine la cuarentena.

En diálogo con El Destape Radio, dio detalles de la reunión con el Gobierno en la Quinta de Olivos y valoró: «Tuvimos una muy buena reunión con el Presidente, Wado de Pedro, Matías Kulfas y Matias Lammens”.

“Le explicamos al presidente Alberto Fernández la problemática que atraviesa el sector, el más perjudicado de las actividades económicas. El turismo no va a poder recuperarse hasta 6 o 9 meses luego de que termine la cuarentena, en el mejor de los casos», planteó.

En ese sentido, apuntó que “si no se libera el tránsito ni se abren las fronteras los hoteles y gastronómicos no van a poder trabajar» y comparó que “para el fin de semana largo de marzo estaba vendido el 90% del alojamiento turístico y el Presidente tomó la decisión de cerrar los hoteles para que la ciudadanía no viaje».

Ante este panorama, Elías aseguró que Alberto Fernández “entendió la problemática del sector” y le pidió a sus ministros para “trabajar en una mesa urgente para evaluar cómo acompañar al turismo en este escenario».

Además, detalló que “el turismo emplea 1.100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, que hoy están todos parados”. “Le expresamos al Presidente que estamos en todo de acuerdo con la decisión que se tomó en materia sanitaria cuando otros líderes de países negaban esto», destacó y expresó su apoyo a la decisión de cerrar hoteles y el turismo.

“En este momento todos vamos a perder y tenemos que perder entre todos lo menos posible. El objetivo de la reunión con el Presidente es que queden la menor cantidad de empresas en el camino”, sentenció.