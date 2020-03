En la tarde de hoy fueron formalizadas dos personas mayores de edad sospechadas por el crimen en ocasión de robo del odontólogo piquense Samuel Prodolliet.

El hecho ocurrió la calle 1, entre 104 y 106, y los autores fueron dos personas.

La esposa y una hija de la víctima fueron testigos del violento episodio. Franco Prodolliet, otro de los hijos, confirmó este domingo que su padre forcejeó con los asaltantes, quienes solo se llevaron un teléfono celular.

La Fiscal Temática de Delitos contra la Propiedad, María Verónica Campo, dijo que «se hizo la formalización de los sospechados de haber cometido el homicidio del odontólogo. Los formalizamos por dos alternativas ya que hay que determinar el tipo penal de la acción de los imputados».La fiscal dijo que «la identificación se dio a partir de una sumatoria de cosas entre ellas las cámaras de los vecinos».

No descartó que «haya habido otras personas intervinientes. Hoy tenemos dos detenidos y no puedo confirmar si hubo más involucrados. En los allanamientos hemos encontrado algunas prendas que deberemos cotejar».Campo no quiso informar los resultados de la autopsia ni detalles del ataque, «solo puedo decir que falleció a consecuencia de las heridas de arma blanca».

Agregó que a «48 hs de sucedido el hecho tenemos indicios, faltan resultados de laboratorio y faltan ruedas reconocimientos. Recién estamos comenzando, todo esto es provisorio y por eso la prisión preventiva».

fuente: EL Diario