Quienes se han constituido en sus primeros integrantes del consejo de administración y el grupo de vecinos que participó de la iniciativa, ya trabajan y piensan en la puesta en marcha efectiva de la entidad que pasa a ser la número 33 entre las activas en el rubro servicios públicos en nuestra provincia.

El grupo que lidera el ex intendente de Santa Isabel, José Luis Rodríguez, concretó lo que hace 14 años fue un intento y ahora pretenden empezar por el servicio eléctrico en la localidad y otras tres del oeste profundo. «Lo primero es afianzar este comienzo, que la cooperativa nazca bien y que pueda ir consolidándose», dijo Rodríguez a este medio al confirmar la noticia, agregando que «también apuntamos a los servicios sociales y a, en el futuro y sumados a Empatel, a ser parte de las telecomunicaciones».

Antecedentes.

Rodríguez recordó que en el año 2006 impulsó «la formación de una entidad de este tipo, creíamos que era importante tener una cooperativa que ayudara al crecimiento y mejora de las condiciones de vida que tenemos por aquí».

Aunque la Administración Provincial de Energía certificó por escrito que el servicio eléctrico podía ser viable en manos cooperativas, hubo quienes aconsejaron esperar. «Estaba en los planes la línea de alta tensión que hoy viene desde El Sauzal y pasa por Algarrobo (del Aguila). Todavía se generaba aquí, con combustible, y el tendido de líneas urbanas no era bueno, nos aconsejaron esperar».

La línea se hizo y luego se rehízo con buena calidad «y la APE mejoró las líneas locales, vino el preensamblado y los anillos de distribución». Los años reflotaron el proyecto. «Yo lo incluí en mi plataforma en 2019, pero perdí la elección interna», recordó el ex intendente y afirmó que «ahora, aún con la pandemia, retomamos la idea, gente que estuvo en aquel intento y muchos otros que se sumaron ahora».

«Uno ve el apoyo que las cooperativas tienen del gobierno, la alianza que están armando. Y también nos empujó lo de Empatel, nos parece que Santa Isabel y la zona deben participar y no quedarse viendo cómo pasa la carroza», graficó.

Bien nacida.

Dijo luego que la aspiración inicial es que la cooperativa «nazca bien, que se pueda afianzar entre la gente, que se sepa que es de todos y que el objetivo es mejorar la calidad de vida a través de buenos servicios, que es para que el pueblo y la zona progresen».

«He tenido responsabilidades públicas y tengo compromiso social, lo mismo que el resto de la gente que se ha sumado a este proyecto», remarcó.

Respondió más tarde que son conscientes de cierta falta de cultura de pago que hay en la zona respecto de estos servicios, que hoy presta y factura en forma directa la APE. «Es algo que ya hemos hablado, sabemos que hay gente que no es de pagar ni la luz ni los servicios municipales, pero no son todos. Tendremos que hacer campañas de concientización, explicar también qué es el cooperativismo. La cooperativa tiene que cobrar sus servicios para poder funcionar y también hacer inversiones que sean buenas para todos».

Señaló que especialmente les preocupa «La Humada, sabemos que es una zona de gran rigor climático y que la gente se calefacciona con energía eléctrica y se facturan sumas importantes. Es un tema que ha planteado el intendente y hay que buscarle una solución».

La Humada, Algarrobo del Aguila y Chos Malal, este último paraje a unos 200 kilómetros de Santa Isabel, serán las interconectadas.

Servicios.

Rodríguez se esperanzó en que además de conceder el servicio, la APE pueda aportar también con el permiso para utilizar herramientas e infraestructura hasta tanto la cooperativa se afiance. Agregó que en el arranque el tema será la electricidad, «incluido el alumbrado público», pero que también han empezado a mencionar la chance de los servicios sociales empezando por el de sepelios. «Lo hemos hablado y también hemos estado en contacto con otras cooperativas, como las de Victorica y Winifreda, conversando con sus dirigentes para que nos vayan contando sobre la administración y prestación de todos estos servicios».

Reiteró en el final que, «vamos a ir despacio, sin apuro, dando pasos firmes, pero es no significa que no soñemos con sumar internet a través de una futura participación en Empatel. Acá, en el oeste profundo, sabemos de la importancia de todo lo que tiene que ver con comunicaciones, incluidas las rutas. Tal vez podamos poner a disposición un servicio solidario para aquella gente que no puede acceder a los costos que tienen en las empresas privadas», cerró.

Se realizó asamblea

Los ahora socio-fundadores de la nueva cooperativa decidieron bautizarla como «Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales del Oeste Profundo». Alejandrino Galdame y Carina Errecoundo fueron elegidos presidente y secretaria de la asamblea constitutiva y fue José Luis Rodríguez el encargado de exponer la finalidad de la nueva entidad, explicando los objetos, las bases y los métodos que son propios del sistema cooperativo, destacando los beneficios económicos, morales y culturales que reportan.

El artículo 5 del estatuto social en consideración del Inaes describe una amplia gama de servicios a ofrecer en el futuro. El inicial, la energía eléctrica urbana y rural; agua potable, corriente o envasada; servicios de telecomunicaciones (internet, televisión, radio, telefonía básica y móvil), obras públicas como pavimentación y conservación de calles y caminos; servicios sociales y educativos y una larga serie de otras actividades en beneficio de la comunidad que sería largo de enumerar de formar textual.

El estatuto propuesto y aprobado incluye perspectiva de género, destacó a este diario la abogada Carina Errecoundo, elegida vocal suplente y por su profesión a cargo de buena parte de la tramitación de la documentación. El artículo 47, que regla las condiciones para ser miembro del consejo de administración, indica en su inciso «h», que «los investigados, acusados o condenados por violencia domestica y de género, los condenados por abusos, violación o delitos contra la integridad física y moral de niños, niñas y adolescentes», no podrán integrar el cuerpo de conducción hasta pasados 20 años de cumplida la pena.

La asamblea constitutiva eligió a los flamantes socios que pasarán a integrar el primer consejo de administración, aprobación mediante de la documentación. Entre ellos están los ex intendentes de Santa Isabel José Luis Rodríguez y Alejandrino Galdame. La nómina se completa con Omar Luis Castro, Santiago Ismael Requejo, Alfonsina Lucrecia Cabal Toledano, Carina Alicia Centeno, Antonio Toledano, Antonio Esteban Echegaray y Alexis Emanuel Hormaeche como titulares y Hugo Becerra, María Celeste Lucero y María Carina Errecoundo como suplentes. Cómo síndicos titular y suplente fueron elegidos Iván Horacio Moralez Rodríguez y Yoana Esther Del Río.

Fuente:La Arena