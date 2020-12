Todos los martes las autoridades de Salud y el gobernador Sergio Ziliotto realizan un análisis semanal de la situación del coronavirus en la provincia. La reunión de hoy no será una más. A días de las fiestas de fin de año, la provincia parece haber regresado al preocupante ritmo de contagios de finales de octubre, cuando se produjo el récord de 190 casos en un día.

Desde el gobierno aseguran que no sorprende si se mira el contexto regional y del país, que muestran aumentos en los casos, al ritmo de la mayor movilidad social y una suerte de relajamiento social, emparentado con cierto grado de rebeldía sobre todo entre la población más joven, ciertamente reticente a cumplir los protocolos sanitarios.

Una fuente reveló que no descartan nada, pero que por ahora continuarán en análisis de la situación, a la vez que concentrarán los esfuerzos en los testeos para cortar la cadena de contagios. «Por supuesto que esto preocupa, pero por ahora no hay ninguna decisión tomada», explicaron.

Respecto de General Acha, que decidió prohibir las reuniones sociales en su ejido, desde Provincia dijeron que esa ciudad utilizó la facultad que le otorga el último decreto del gobernador Ziliotto para tomar medidas en su zona de influencia.

Como en octubre.

Ayer, el Ministerio de Salud, en su reporte diario, informó que de 483 muestras analizadas 189 resultaron positivas para Covid-19. La última vez que se registró esa cifra fue el 28 de octubre, y al día siguiente, el 29 de ese mes, se dio el pico de 190 casos. En aquel fin de octubre, Santa Rosa también tuvo su récord con 107 casos registrados el 27. Ayer, con 99 casos, la capital provincial tuvo el segundo peor día de la pandemia.

El resto de los casos informados fueron los siguientes: 8 en General Pico, 30 en General Acha, 17 en Realicó, 9 en Toay, 5 en Quemú Quemú, 4 en Winifreda, 4 en Eduardo Castex, 3 en Trenel, 2 en Victorica, 2 en Rancul, 1 en General San Martín, 1 en Ingeniero Luiggi, 1 en Santa Isabel, 1 en Falucho, 1 en Macachín, 1 en Lonquimay.

«De los 189 casos confirmados en la tarde de hoy (por ayer), 75 se encontraban aislados por ser considerados contactos estrechos», se informó. Otros 114 están en investigación. El parte aclaró además que uno de los 91 casos reportados el domingo para Santa Rosa, correspondía en realidad a Alpachiri.

Situación.

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia, se registraron un total de 7.097 casos positivos para Covid-19, de los cuales 1.241 permanecen activos, 101 han fallecido y 5.755 se han recuperado. Entre estos últimos se encuentran, 17 personas de Santa Rosa, 10 de General Pico, 4 de 25 de Mayo, 3 de Toay, 5 de Realicó, 2 de Parera, 2 de Monte Nievas, 3 de Ingeniero Luiggi, 7 de Winifreda, 1 de General Campos, 3 de Alta Italia, 1 de Intendente Alvear, 2 de La Maruja, 1 de Santa Teresa, 1 de Trenel, 2 de Quehué.

Los casos confirmados activos están distribuidos de la siguiente manera: 661 en la ciudad de Santa Rosa, 163 en General Pico, 67 en General Acha, 62 en Realicó, 53 en Toay, 34 en 25 de Mayo, 31 en Alpachiri, 16 en Parera, 16 en Colonia Barón, 17 en Victorica, 10 en Monte Nievas, 13 en Lonquimay, 11 en Guatraché, 8 en Ingeniero Luiggi, 15 en Quemú Quemú, 6 en Winifreda, 6 en Macachín, 9 en Eduardo Castex, 1 en La Maruja, 4 en Catriló, 3 en Puelén, 3 en Intendente Alvear, 5 en Trenel, 7 en General Campos, 3 en Anguil, 3 en Alta Italia, 2 en Santa Teresa, 1 en Telén, 3 en Santa Isabel, 1 en El Durazno, 1 en Villa Mirasol, 1 en Dorila, 1 en General San Martín, 2 en Rancul, 1 en Falucho y 1 en Jacinto Arauz.

Fallecidos e internados.

Ayer se produjeron tres fallecimientos por Covid-19: dos hombres de General Pico, de 75 y 62 años de edad, y una mujer de Alpachiri, de 88 años. Las muertes en la provincia ascienden a 101. Actualmente se encuentran internados 64 pacientes, de los cuales ocho están en terapia intensiva: tres en General Pico y cinco en Santa Rosa.

Suspendieron Festival de Calles

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (Cacip) junto con el Centro Empleados de Comercio (CEC) resolvieron suspender el próximo Festival de Calles, que estaba previsto para mañana miércoles. De acuerdo a un breve comunicado que difundido por la organización, la decisión se sustenta en el incremento de casos positivos de Covid-19.

«La comisión organizadora del Festival de Calles 2020 informa que atendiendo la situación epidemiológica, y con el claro objetivo de preservar la salud, se suspenderá la segunda fecha del Festival de Calles, pautada para el próximo miércoles 16 de diciembre», anunciaron los organizadores a través de un posteo en las redes sociales.

La suspensión se dio luego que en los últimos días, pero puntualmente el domingo, se registró un salto de casos positivos de coronavirus en Santa Rosa, sede del evento.

Tras su exitoso debut del año pasado, la organización había dispuesto nuevas fechas para la segunda edición y sólo una alcanzó a llevarse a cabo el miércoles de la semana pasada, con una forma totalmente distinta a la anterior: esta vez fueron cuatro los puntos en los que se cortó la calle y sacaron las mesas con el público sentado y bajo estrictos protocolos sanitarios.

Ventas navideñas.

En diálogo con Nunca es Tarde, por Radio Noticias 99.5, la gerenta de la Cámara de Comercio, Rosalind Valenzuela, dejó en claro que el incremento de los casos que se registró desde el jueves no está vinculado con el Festival de Calles sino con un relajamiento de los cuidados por parte de la sociedad.

«Viendo el aumento de casos que hubo a partir de jueves y viernes de la semana pasada decidimos, sobre todo para no afectar al sector comercial, suspender la fecha. No queremos que por una acción promovida por nosotros haya una limitación en la venta navideña que es lo que menos necesitamos hoy para esa fecha», explicó.

La empresaria aseguró que en la edición del miércoles el comportamiento de los asistentes fue «ejemplar», aunque admitió que en su caso estuvo solo en el corredor de la calle Yrigoyen, del cual fue la encargada.

Valenzuela recordó que viernes y sábado de esta semana, se realizará otra edición de Santa Noche, otro de los eventos organizados por la Cámara de Comercio con el objeto de mejorar las ventas. La actividad consiste en extender los horarios de los comercios adheridos hasta la noche, para permitir que las familias puedan realizar sus compras en horario nocturno.

Martes de Morfar.

Hoy a la noche, sí se realizará la actividad gastronómica organizada por la Federación Empresaria Hotelera y Gatronómica (Fehgra) denominada Martes de Morfar. Ignacio Marotti, miembro de la entidad, explicó que los ingresos serán limitados, ya que solo venden mil entradas.

Consultado desde Radio Noticias, el gastronómico explicó las medidas sanitarias y de seguridad previstas para evitar aglomeraciones de público. «Para evitar que se cuelen contamos con un presupuesto en seguridad, que no solo es policía adicional, sino seguridad privada. Además, los lugares van a estar vallados, con vallas de acero. Esto fue lo primero que se consensuó entre los locales gastronómicos: respetar el mismo protocolo que tenemos en los locales. No podrá haber ingreso de gente que se quiera colar», explicó.

-¿Y cómo asegurarán la trazabilidad?

-La trazabilidad se hace cuando la gente compra la pulsera en forma anticipada en cada local adherido.

La actividad tendrá como epicentro la esquina de Garibaldi y San Martín, por lo cual esas calles estarán cortadas desde las 19. Luego, el 29 de diciembre y los cuatro martes de enero, Martes de Morfar se realizará en otros corredores de la ciudad.

Fuente:La Arena