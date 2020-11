Fuentes de Casa de Gobierno consultadas por este medio anticiparon que este lunes se evaluará «el efecto epidemiológico» y la situación sanitaria de la provincia, con vistas a la definición de nuevas medidas. Según explicaron, mañana habrá una reunión para analizar el escenario «luego de que se cumplieran catorce días desde que se implementó la libre circulación entre La Pampa y alrededor de 200 localidades de provincias limítrofes».

De todas maneras, anticiparon que, como ha ocurrido desde el inicio de la pandemia, «se tomarán definiciones de manera responsable teniendo fundamentalmente en cuenta la situación epidemiológica de la Provincia». En esa línea, destacaron que la postura del Ejecutivo y de las decisiones adoptadas por el Comité de Crisis han sido acertadas, debido a que gracias a ello La Pampa «es una de las provincias con menor porcentaje de contagiosidad».

Además, el rápido accionar del Ejecutivo han permitido controlar los distintos brotes y focos de contagio que se han producido, garantizando que la mayoría de las localidades hoy esten en Fase 5.

Un adelanto.

Desde Casa de Gobierno recordaron las expresiones del gobernador Sergio Ziliotto, quien días atrás confirmó que se está «trabajando permanentemente en ver cómo armamos un escenario que nos permita tener las mejores fiestas posibles. Por ello este fin de semana será determinante ya que se cumplen 14 días, o sea un ciclo viral, de la habilitación masiva de ingreso y egreso de personas por razones sociales o de esparcimiento».

«Queremos que en la mesa familiar no falte ningún integrante en estas fiestas, ni por estar lejos ni por haber sido víctima del Covid», explicó el mandatario y destacó que todas las decisiones se han tomado en base al estatus epidemiológico y resaltó que la provincia de La Pampa «hace diez días está en Fase 5, lo que se logró en base a un trabajo articulado. Para conservar la situación, debemos poner la mayor responsabilidad social».

Nuevos casos.

Por la noche, el Ministerio de Salud publicó un informe en el que reportó 85 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 20 corresponden a Santa Rosa, 16 a General Pico, 27 a Guatraché, seis a 25 de Mayo, cuatro a Ingeniero Luiggi, dos a Eduardo Castex, dos a Arata, dos a Victorica, uno a Catriló, 1 a Realicó, uno a Unanue, uno a Colonia Santa Teresa, uno a Colonia Barón y uno a El Durazno.

A su vez, confirmó el fallecimiento de dos personas, una mujer de 89 años oriunda de Colonia Barón y un santarroseño de 84 años.

Con las últimas cifras, los casos registrados desde el inicio de la pandemia ascendió a 5.587, de los cuales 925 permanecen activos, 80 han fallecido y 4.582 se han recuperado. Ayer recibieron el alta médica 58 personas: 34 de Santa Rosa, cinco de General Pico, cinco de Ingeniero Luiggi, cinco de Realicó, cinco de Toay, una de Doblas, una de Guatraché, una de Catriló y una de Jacinto Arauz.

A su vez, Salud indicó que 5.679 se encuentran aisladas y 58 pacientes continúan internados, de los cuales nueve están en Terapia Intensiva.

San Luis habilitó libre ingreso.

La provincia de San Luis ya no pedirá resultado negativo de test de coronavirus ni autorización para quienes pretendan ingresar a su territorio y circular libremente. Mañana lunes la policía puntana habilitará el paso fronterizo Ingeniero Forster-Arizona, de la ruta 47, que actualmente está cerrado.

Desde la primera hora del sábado, quienes pretendan ingresar a la provincia de San Luis no deberán hacerlo con la obligación de presentar el certificado de un hisopado de coronavirus con resultado negativo ni tramitar una autorización que justifique el ingreso al territorio provincial. Además, desde el gobierno puntano dijeron que tampoco se requerirá la obligación de realizar un período de cuarentena.

Se trata de una medida tomada el pasado viernes por el Comité de Crisis de esa provincia en función del favorable estatus sanitario que prevalece. Sin embargo, al realizar el anuncio las autoridades dejaron en claro que la medida se extenderá siempre y cuando la situación sanitaria de la pandemia de coronavirus lo permita.

Desde ahora, para entrar a San Luis solo se requerirá un registro de trazabilidad, que consistirá en el escaneo del DNI en el puesto limítrofe. De esa manera, la provincia de La Pampa ya cuenta con la posibilidad de ingresar al resto de las provincias limítrofes.

Sin embargo, una de las exigencias del gobierno provincial es que las personas que vayan a circular por motivos no laborales deberán tramitar un permiso en permisos.lapampa.gob.ar, donde se encuentra disponible el listado de localidades a las que se puede ir sin la necesidad de hacer cuarentena en el regreso.

Fuente:La Arena