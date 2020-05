Jessica, la joven piquense recuperada tras contraer el COVID-19, dialogó con Impacto Castex en la 99.9 sobre su experiencia en el ingreso al país y los días de aislamiento. Además, contó detalles sobre los fuertes insultos recibidos por los vecinos de General Pico. Sin embargo, se mostró receptiva y asegura que su “bronca” ya pasó: “Creo que el ser humano, por naturaleza, le teme a lo desconocido”.

La joven de 22 años, perteneciente a la fundación evangélica “Revival Latino”, viajó por toda Latinoamérica junto a un grupo misionero integrado por jóvenes de todo el mundo. Su último destino fue Ecuador, desde donde emprendió a mediados de marzo su regreso a la Argentina.

Jessica llegó el miércoles 18 de marzo a Bueno Aires, donde estudia desde hace años Teología, en el Instituto Bíblico del Río de la Plata. Antes de llegar, ya era consciente de la posibilidad de quedarse aislada en un hotel, debido a provenir de un país infectado. “En Migraciones me hicieron algunas preguntas de rutina. No tenía ningún síntoma, salvo un dolor de garganta debido a mi actividad musical”, sostuvo la joven.

Apenas arribó a la localidad pampeana, su familia no pudo darle una cálida bienvenida. Más bien, fueron saludos y charlas a través de una ventana. “Mi mamá me dejaba la comida en una silla al lado de la puerta, así nos comunicábamos para comer”, aseguró Jessica.

Los primeros síntomas reportados durante el aislamiento fueron a los nueve días de su llegada. La piquense comenzó con dolor de estómago, de cabeza, diarrea, y pérdida del gusto y el olfato. Seis días después de reportar síntomas, el 3 de abril, Jessica fue sometida al test de COVID-19. “Entiendo que no haya sido antes, en ese momento no se sabía en ningún lado del mundo que la pérdida de los sentidos era un síntoma de la enfermedad”, remarcó.

Los síntomas comenzaron a agudizarse. Jessica comenzó a tener dificultades para respirar, taquicardia y fuertes dolores de pecho: “Sentía que mi cuerpo saltaba en la cama por los fuertes latidos de mi corazón. Llegué a sentir que me iba a morir”.

Durante los primeros días de la enfermedad, Jessica se encontraba en estado “de leve a moderado”, por lo cual no hizo falta una hospitalización urgente. Era visitada tres veces al día por personal médico que le medía la oxigenación en sangre, la fiebre y la frecuencia cardíaca. “No entraban en la habitación, me sentaba a casi dos metros de la puerta y nos estirábamos. Ellos me pasaban las cosas y yo me colocaba los aparatos”, remarcó Jessica.

“Me pedían que desinfecte la habitación diariamente, pero hubo días donde no lo hice porque no me daba el cuerpo”, narró la joven. Sin embargo, aseguró que la única medicación que tuvo que tomar fue paracetamol, siempre y cuando el dolor sea “insoportable”.

“Los médicos le dijeron a mi familia que seguro de negativo, que no se preocuparan. Los síntomas podrían ser por el encierro”, narró la joven. El miércoles 7 de abril, sin embargo, se confirmó que tenía coronavirus.

“Escuché que mi hermana lo vio en las noticias. Entré a las redes sociales y me enteré que había dado positivo”, señaló Jessica. La desesperación por la primicia pasó por encima a Jessica y a su familia, que continuaban esperando la notificación oficial: “Nos dijeron que vendría un médico a avisarnos, pero no ocurrió así”.

Las primeras noticias que comenzaron a difundirse, aseguraban que la joven se había contagiado de su amiga, una chica estadounidense que había sido confirmada de coronavirus en los días anteriores: “La verdad es que no sabemos quién contagió a quien. Creemos que nos contagiamos en el aeropuerto”.

Por último, la joven piquense contó detalles sobre el hostigamiento sufrido en internet. Insultos, difamaciones y acusaciones colapsaron sus redes sociales, y fueron el principal tormento que la acompañó durante un mes entre cuatro paredes. “Nos trajiste la muerte a Pico”, “espero que te pudras en un hospital”, fueron algunos de los mensajes recibidos. “Tuve que ser muy fuerte, imagínate si me quito la vida luego de estar tanto tiempo encerrada, cumpliendo estrechamente el aislamiento. Esto podría haber terminado mucho peor”, completó Jessica.

Hace un mes y medio que Jessica llegó a General Pico, y hace casi un mes que la provincia no reporta casos positivos de COVID-19. Los datos no sólo dejan a la vista que la joven no contagió a absolutamente nadie, sino que ponen de manifiesto la crueldad de personas que, detrás de una pantalla o un dispositivo móvil, cuentan con la impunidad para perforar la autoestima y la estabilidad emocional de quienes atraviesan un duro momento. La fortaleza de Jessica fue la llave de su recuperación, y es el ejemplo que quedará después de la pandemia.