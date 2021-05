El gobierno de Alberto Fernández confirmó que llegó un acuerdo con el laboratorio chino CanSino Biologics, para adquirir sus vacunas contra el COVID-19. Fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien detalló que la negociación con la empresa tiene el objetivo de fortalecer la campaña de vacunación que lleva adelante el Estado nacional. «Cerramos la semana pasada con Cansino que es otro laboratorio, donde también el ensayo clínico se hizo aquí en Argentina de la fase 3 durante el año pasado», afirmó Cafiero.

Actualmente, la vacuna de CanSino, que es de una sola dosis (monodosis) se encuentra en su fase III de desarrollo, con el fin de probar su eficacia y seguridad. Mientras que en Argentina, el estudio lo lleva a cabo la Fundación Huésped desde diciembre de 2020, en 11 centros de salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Mar del Plata.

Cómo es la vacuna de CanSino

La vacuna, que fue desarrollada por CanSino Biologics Inc, del Beijing Institute of Biotechnology, utiliza un enfoque de vector viral que toma un virus vinculado al resfrío común (adenovirus) al que se le agrega genéticamente una proteína propia del COVID-19 para poder ser reconocido por el sistema inmunológico y, así, generar inmunidad. Esto quiere decir que no incluye al virus real del SARS-CoV-2.

A diferencia de otras vacunas, la inoculación desarrollada por CanSino Bio de una sola dosis se conserva a entre 2 y 8 grados, lo que facilita las condiciones que se requieren para su traslado, lo que significa una excelente opción para países en desarrollo y su campaña de vacunación.

La vacuna demostró en los estudios de fase I y II en las que participaron 616 personas voluntarias buenos resultados preliminares y sin efectos adversos graves. En tanto, los estudios de fase III, que en Argentina se llevaron a cabo por Huésped también se realizaron en Chile, México, Rusia y Arabia Saudita, de los que participan 40 mil personas alrededor del mundo.

Efectividad de la vacuna de CanSino

De acuerdo a las pruebas, la vacuna de CanSino induce una respuesta inmune mediante la generación de “anticuerpos neutralizantes específicos contra las proteínas RBD y S, después de 14 días posteriores a la vacunación, con un pico máximo al día 28″. La respuesta inmune, además de estar medida por anticuerpos, cuenta con la participación de la respuesta de células T CD4+ y CD8+.

En tanto, en la Fase III del ensayo clínico, la vacuna mostró tener una eficacia general del 68.83% para la prevención de todas las infecciones sintomáticas de COVID-19. Adicionalmente, la vacuna Ad5-nCoV tiene una eficacia del 95.47 % para la prevención de enfermedad grave 14 días después de la vacunación y 90.07 %, 28 días después de su aplicación.

Como tratamiento médico está indicada para la prevención del COVID-19 a través de la inmunización activa en personas mayores de 18 años. Su esquema consiste en una sola dosis de 0.5mL y es aplicada vía intramuscular.

En tanto, los efectos secundarios que puede provocar la vacuna fueron leves a moderados dentro de los 28 días posteriores a la aplicación. Entre los síntomas se encuentran: dolor y enrojecimiento en la zona, inflamación y prurito en el sitio de aplicación mientras que en menor frecuencia, sangrado en el sitio de inyección.

Luego también puede presentar fiebre, mialgias, fatiga, cefalea, náuseas, diarrea, tos, vómitos entre otros síntomas leves. Mientras que en menor frecuencia, pueden aparecer efectos como: hipoestesias, desórdenes funcionales gastrointestinales, inflamación de articulaciones, somnolencia y desmayo.

Cabe destacar que la vacuna ya fue probada en estudios clínicos con 42.300 personas voluntarias en Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Chile, Argentina y México.