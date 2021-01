«La provincia tuvo un desastre hace 20 días y con los cuidados se ha logrado que haya menos casos», evaluó el subsecretario de Salud Gustavo Vera este martes la situación que La Pampa afronta respecto de la pandemia de coronavirus.

El funcionario celebró así la caída en la cantidad de contagios que se registró en las últimas jornadas, aunque también ha sido notable la reducción de la cantidad de testeos.

Vera participó del encuentro de la comisión de Salud en el marco de la paritaria docente, en la que también estuvieron el ministro de Educación Pablo Maccione y representantes gremiales.

El subsecretario interpretó que en esta instancia resultan más importantes los controles conscientes respecto del COVID-19 que la propia vacuna. «Son más importantes los controles que la vacuna. La vacuna no es milagrosa, es algo muy bueno, que va a servir, pero hay que esperar y mientras tanto hay que garantizar los cuidados», reflexionó.

Aseveró que «la Provincia tuvo un desastre hace 20 días y hoy estamos con menos casos, si la gente se cuida, usa el barbijo, el distanciamiento social, respeta los protocolos, la gente no se tiene que enojar. No fue mágica la caída de casos, hay que mantenerla».

Vera que sí destacó «anduvo muy bien» la colocación de la segunda dosis.

Las autoridades explicaron ante la prensa que la reunión se hizo «para trabajar los protocolos, estamos organizando la vuelta a clases».

Respecto de la vacunación, aclararon que no hay fecha de nueva entrada de vacunas, «eso no depende de mí, eso no lo maneja la Provincia», explicó Vera. Por lo tanto, aclaró, «no podemos dar tranquilidad (de que se vacunará a los docentes antes del inicio del ciclo lectivo) cuando no hay en este momento la cantidad de dosis necesarias. Se va a evaluar».