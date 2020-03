Al ser consultado por Dady Brieva, Echarri detalló cuál es su rutina en medio de la cuarentena obligatoria. “Soy virginiano. Soy muy obsesivo con los detalles. Justo ahora estaba baldeando el piso del baño», comentó, divertido, para luego profundizar en la penosa realidad que atraviesa el sector artístico en la crisis.

«Nuestro colectivo está con muchísima necesidad: se ha cortado el trabajo presencial en los teatros, las producciones audiovisuales se frenaron. El que tiene un contrato puede sentirse dichoso, pero la realidad es que la mayoría no lo tiene. Es ahí donde entra SAGAI en acción, tratamos de darles respuestas concretas a los colegas. Estoy viviendo en una realidad trastocada”, afirmó.

Sobre la victoria de Alberto Fernández, mencionó: “sabíamos que venía un Estado que le importaba la salud pública. Más que pelear necesitamos saber cómo podemos ganar en las urnas en los próximos 20 años». Además, Echarri cuestionó la falta de autocrítica de la oposición, y señaló que “no me molesta que no sean autocríticos, que hayan perseguido y hayan lastimado, me molesta que hagan eso y encima gobiernen. Si son meros comunicadores pueden tener poder, pero el poder pleno lo tienen cuando manejan el Estado”.