15 días no es nada. Estuve 8 meses postrado en una cama ortopédica por un choque con la moto donde compuse 14 canciones para el primer disco de #DamasGratis y 12 canciones para el segundo disco de flor de piedra. #cumbia #mequedoencasa tercer día de engome. Jueves 19 de marzo 2020