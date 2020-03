La Municipalidad de Winifreda suspendió y prohibió por 90 días todos los eventos públicos de concurrencia masiva en el marco de la emergencia que estamos viviendo a nivel mundial a causa del coronavirus. En consecuencia, comunicó que la fiesta del 105º aniversario de la localidad que se iba a realizar el 4 de abril -un día después del cumpleaños del pueblo- en el club social con la actuación de Mauro Rey ha sido suspendida.

Durante la tarde del martes, representantes del Municipio, Comisaría, Hospital, Cooperativa Eléctrica y Bomberos Voluntarios, anunciaron una serie de medidas preventivas que se implementarán en comercios e instituciones en pos del bienestar de la población teniendo en cuenta el contexto epidemiológico actual. Concretamente decidieron cerrar dos lugares de esparcimiento: el parque recreativo «Evita» y el vivero municipal «Ernesto Lucero» hasta el 31 de marzo.

Además, acordaron solicitar a los comercios en general que regulen la cantidad de personas dentro de sus locales manteniendo un espacio entre clientes de al menos 2 metros de distancia. Por su parte, en los negocios que expendan pan y fiambres, sus propietarios y empleados deberán hacerlo con guantes adaptados para ese trabajo y los clientes no deben tocar los panificados con sus manos. Los gimnasios, lugares de prácticas deportivas, locales de comidas, bares, cafés y demás rubros anexos deberán funcionar al 50% de su capacidad.

En el encuentro decidieron sugerir a los diferentes cultos religiosos e iglesias que eviten aglomeraciones de fieles. Asimismo recomendaron no realizar reuniones, festejos, agasajos familiares o entre amistades que impliquen la presencia de muchas personas en un mismo sitio.

Cuidados e higiene

A su vez recordaron a los ciudadanos continuar con las medidas de higiene sugeridas por el Ministerio de Salud y Hospital local para ser implementadas en el hogar, en el trabajo u otras situaciones cotidianas. Cabe mencionar que la comuna adhirió al decreto provincial 521/2020 que declaró a La Pampa en estado de «Máxima Alerta Sanitaria» y dispuso aumentar la vigilancia epidemiológica para evitar que la pandemia ingrese a nuestra provincia. Para «evitar cualquier tipo de complicaciones», la Cooperativa Eléctrica (CEW) recomendó a sus asociados que canalicen los reclamos, trámites, peticiones, solicitudes, utilizando los diferentes números telefónicos publicados en su página virtual los cuales corresponden a la administración, guardia permanente del servicio eléctrico, agua potable, Internet, enfermería y funerario. También pueden utilizar los correos electrónicos oficiales de la institución.

Puntualizó que en caso de haber un servicio funerario se seguirá la normativa que recomienda el Ministerio de Salud de la Nación. Esta indica que de modo excepcional hasta el 31 de marzo, los sepelios no podrán durar más de 4 horas y la asistencia estará limitada a los familiares directos, no permitiendo en la sala más de 10 personas a la vez.

«La intención es tener el menor contacto posible para evitar la propagación del virus Covid -19. Cuidemos entre todos, seamos responsables», fue el mensaje del Consejo de Administración. Además, la entidad comunicó que el hotel de su propiedad «Ambientes de la Patagonia» cerrará sus puertas hasta el 31 de marzo con el objetivo de fomentar el aislamiento social. La medida adoptada está en línea con la resolución 131/2020 del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación la cual determina que los hoteles no podrán recibir ingresos de argentinos ni argentinas hasta fin de mes. Ante la coyuntura sanitaria, las autoridades del hospital dispusieron otorgar turnos solo en forma telefónica.