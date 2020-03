La Justicia advirtió al gobierno de que el aislamiento obligatorio que se dispuso para contrarrestar la pandemia del coronavirus se está violando en la Capital Federal. El juez federal Luis Rodríguez, que está de turno hasta el 31 de marzo, es decir durante toda la cuarentena obligatoria, le escribió una carta a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien está a cargo de la cartera de Justicia y Seguridad de la Ciudad, para que intensifiquen los controles porque el primer día se vieron sobrepasados.

El magistrado les manifestó a ambos ministros (nacional y porteño) su “honda preocupación” por “el resultado de la implementación –en el ejido de esta ciudad- de las medidas dispuestas en materia de seguridad para cumplir” el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso vía DNU el presidente Alberto Fernández.

El juzgado de Rodríguez está de turno con todas las fuerzas de Seguridad y la Policía Metropolitana hasta el último día de marzo, cuando vence la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo. Solo el primer día en que estuvo vigente la medida se recibieron más de 200 consultas “respecto de infracciones e incumplimientos por parte de la ciudadanía”. Para el juez, a la luz de su experiencia, la medida “no estaría arrojando el resultado que se busca”.

Por citar algunos ejemplos. “Se ven vagando muchos extranjeros de los que no se sabe si están infectados o en cuarentena pero se pasean por lugares públicos porque no tienen donde ir a comer”, explicaron desde el juzgado. Cinco holandesas que no hablaban español fueron interceptadas en Palermo por agentes de la policía que no hablaban en inglés. Las mujeres estaban en un hostel y estaban buscando donde cenar pero todos los restaurantes estaban cerrados. “También había una familia en plaza San Martín con las valijas porque no tenían a donde ir porque hay muchos problemas con los hoteles”, añadieron fuentes judiciales.

A este panorama se sumaron porteños que tampoco cumplieron con el aislamiento. En La Boca, por caso, fueron interceptadas un grupo de chicas que estaban tomando mate junto a un menor de edad. El cruce con la policía, aseguran desde tribunales, fue tenso. En estas situaciones, explican en la Justicia, los uniformados no saben cómo actuar.

Ante este escenario, en su carta a Frederic y Santilli, Rodríguez pidió contemplar “la posibilidad de intensificar la implementación de todas las medidas que estén a su alcance” para ejecutar el DNU presidencial. Entre otras cosas, el magistrado solicitó que se instruya al jefe de la policía de la Ciudad que “se incrementen y profundicen las tareas de control”.

El magistrado solicitó que se concientice a la sociedad de la necesidad de hacer cumplir el aislamiento preventivo y que se evite la afluencia masiva a lugares públicos. Al final de su carta, Rodríguez insistió en que se incrementen las estrategias que estén al alcance de las autoridades para controlar el tráfico de gente. Sobre todo porque “el resultado constatado (en el primer día de cuarentena obligatoria que decretó Fernández) arroja un panorama que nos coloca en una situación en la que difícilmente podamos evitar las consecuencias que aquel decreto se encargó de señalar”.