Telefe sigue sumando casos de COVID-19: primero fue un integrante de la producción de «El precio justo», luego fue Lizy Tagliani, conductora del ciclo, y ahora, su asistente, La Floppy, dio positivo en el test que diagnostica el virus. El canal decidió suspender el programa hasta nuevo aviso.