El diario «El País» de Madrid publicó en su edición de la víspera un duro informe sobre la situación que atraviesan las más de 400 residencias (geriátricos) para mayores de la comunidad, en línea con las denuncias que hizo la santarroseña Sandra Quevedo Muñoz, publicadas ayer por este diario.

Quevedo Muñoz renunció a su puesto de trabajo en una residencia para 120 adultos mayores ubicada en San Lorenzo del Escorial, población ubicada a unos 45 kilómetros al noroeste del área metropolitana de Madrid y dentro de la Comunidad Autónoma que lleva el nombre de la capital española.

Sin los elementos de trabajo y seguridad acordes y con pacientes contagiados del virus del Covid-19, la pampeana renunció a su trabajo e hizo pública la situación a que son sometidos pacientes y trabajadores por los propietarios del sitio en medio de la pandemia mundial.

Ayer, «El País» describió que los trabajadores de este tipo de instituciones «llevan días describiendo su trabajo durante la crisis del nuevo coronavirus como una pesadilla» y «prueba de ello es la noticia trágica de al menos 19 muertos por el coronavirus en un solo centro».

Han dado positivo, entre trabajadores y residentes del centro «Monte Hermoso», en el Oeste de la capital, 75 personas.

Las condiciones laborales antes de la epidemia ya eran motivo de quejas en las más de 400 residencias de la Comunidad de Madrid. Protestan por los bajos salarios y las duras jornadas debido a que las plantillas son insuficientes. El brote lo ha empeorado todo. Desde hace días, los trabajadores denuncian que en algunos centros se trabaja sin suficiente protección.

Más quejas.

También se han quejado de que no se ha reforzado la asistencia con la presencia de médicos para hacer pruebas de diagnóstico a empleados y residentes. Las propias empresas han pedido a la Comunidad de Madrid que sus profesionales deben ser reconocidos cuanto antes con el «Nivel 1» de atención prioritaria, es decir, que sean sometidos a pruebas de inmediato en cuanto presentan síntomas, tal y como sucede con el personal sanitario en los hospitales.

«Si el virus entra en una residencia, el caos es tremendo. Las residencias están haciendo un trabajo tremendo de contención», advirtió Pilar Ramos, presidenta de una de las patronales madrileñas.

Trabajadores de la residencia «Monte Hermoso» aseguraron que llevan días asistiendo al trabajo con pánico. Saben que muchos están contagiados, pero no han dejado de acudir a los centros. «Lo estamos pasando muy mal. Toses, tienes fiebre, sabes que estás enferma, pero no queda otra», dijo una trabajadora que pidió anonimato para no sufrir represalias.

Se trata de los mismos reclamos que hizo la pampeana, que tras renunciar a su función sigue en cuarentena en su domicilio de San Lorenzo de El Escorial, tanto ella como su familia por ahora sin síntomas de haber sido contagiada por el virus.

Fuente:LaArena