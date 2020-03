El Ministerio de Salud de La Pampa informó este lunes, ante una consulta de Diario Textual, que en los cotos de caza de la provincia hay un total de 30 extranjeros en cuarentena, en el marco de las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Además, informó que al menos hasta media mañana de hoy no habían detectado dónde se encuentran los tres cazadores franceses y el productor rural español que el fin de semana violaron el aislamiento y se retiraron de los campos.

El aislamiento o curanentena debe ser cumplido por 14 días. Alcanza a todos los ciudadanos extranjeros que vienen de países donde circula el virus -como Estados Unidos, China o países de la Unión Europea, entre otros-.

En La Pampa, luego de la orden de Nación, inició el sábado una serie de recorridas por los cotos para informales y notificarlos de que los extranjeros debían permanecer aislados. Este lunes ya eran 30. Ninguno tiene síntomas de la enfermedad. Es decir, se trata de una medida preventiva.

En tanto, no hay casos confirmados ni sospechosos del nuevo virus en La Pampa (los tres sospechosos que había hasta la semana pasada, dieron negativo).

Por su parte, habría entre 200 y 250 personas en aislamiento domiciliario en diferentes puntos de la provincia. Se trata no solo de los cazadores, sino también de otros extranjeros que ingresaron recientemente al país o argentinos que también estuvieron en zonas de circulación del virus. Tampoco ellos tienen síntomas de coronavirus.

El caso en Cuchillo Co

Un empresario español llegó hace unos días a su campo Los Caldenes, en Cuchillo Co, y no respetó el aislamiento. Por eso fue notificado y dijo que acataría la medida. Sin embargo, este domingo, luego de un llamado telefónico de que el ciudadano español había violado la cuarentena que debía guardar para evitar la propagación del nuevo coronavirus, personal de la Policía y de Salud concurrió al campo. No lo hallaron. Solo estaban los peones, confirmaron las fuentes oficiales consultadas por Diario Textual.

Se retiró en una camioneta Oroch de su campo ubicado en la ruta provincial 11, en Cuchillo Co. La sospecha es que partió hacia Buenos Aires. Pretendería volver a España.

Los tres de Bernasconi

Este fin de semana se dio una situación similar con tres cazadores franceses, que se encontraban en el coto Los Araucanos, ubicado a 35 kilómetros de la localidad de Bernasconi, sobre ruta provincial 28 y nacional 154. Fueron notificados de que debían guardar cuarentena, pero posteriormente se retiraron del lugar. Las autoridades aún no saben dónde están.

Fuente: Diario Textual