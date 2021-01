Luego de registrar una curva de contagios desde diciembre, y que tuvo dos picos en enero, la provincia de La Pampa comenzó a consolidar un descenso en la curva de contagios aunque se mantiene por encima de las expectativas que poseen las autoridades sanitarias.

Fuentes del Ministerio de Salud analizaron la situación sanitaria de la provincia y destacaron que «sostenidamente están cayendo los contagios, es un hecho. En los últimos siete días venimos en un descenso permanente, que se consolidó».

Sin embargo, señalaron que «bajamos muy lentamente y sigue siendo una meseta elevada. Para lo que es la provincia, tendríamos que llegar a una meseta más baja todavía».

En esa línea, precisaron que hasta diciembre La Pampa mantuvo una tasa «relativamente baja» de contagios, que se disparó a partir de la primera semana de diciembre y se extendió hasta los primeros días de enero, cuando se registró el récord de 417 casos. «Esto está relacionado directamente con el ingreso de muchos ciudadanos en las primera semana de diciembre, mucha más movilidad social y, diría, los festejos de fin de año que se anticipan a Navidad y Año Nuevo», explicaron y remarcaron que hubo un relajamiento social.

Resultados alentadores.

Este delicado escenario fue el que motivó al gobernador a decretar una serie de restricciones, entre ellas la suspensión de los encuentros sociales y familiares, para disminuir la circulación. A priori, las autoridades sanitarias consultadas señalaron que «los resultados son alentadores», pero advirtieron que «no se puede asegurar nada, porque puede ocurrir otra vez».

De todas maneras, durante las próximas semanas estudiarán rigurosamente el impacto de las medidas adoptadas, debido a que los resultados se empiezan a medir 14 días después.

«Tenemos una meseta alta y hay varios aspectos a analizar. Bajamos, eso es una realidad. Las medidas fueron eficaces en cuanto a bajar el número de contagios, pero en ese período acumulamos una enorme cantidad de casos positivos», agregaron.

Esto implica que hay que reforzar la asistencia, ya sea en hoteles, a domicilio o en los establecimientos donde se encuentran internados los pacientes. «Estamos pagando ese precio, con un número de internación muy alto», advirtieron.

Con respecto a las edades de las personas contagiadas, indicaron que «son intermedias. Hemos tenido pacientes muy jóvenes, si se mira la Sala de Situación de la provincia se ve que las edades de 20 a 59 son la mayor cantidad de infectados».

Suero hiperinmune.

Tanto a nivel mundial como nacional, han avanzado estudios sobre herramientas para tratar a los pacientes hasta que se logre la inmunidad de rebaño. En ese contexto, las fuentes consultadas revelaron que el suero hiperinmune equino podría llegar a La Pampa esta semana. «Así como el plasma de convalecientes tiene su lugar en el tratamiento, el suero equino no es para todos los pacientes».

«El plasma de convaleciente es para pacientes de alto riesgo pero con enfermedad leve, durante las primeras 72 horas a una edad de alrededor de 65 años. Ahí está el mayor beneficio. El suero equino es para pacientes que tienen más severidad, pero que no son críticos. En los pacientes que están con asistencia respiratoria mecánica, el suero aún no ha demostrado ser eficaz. Pero podría demostrarse si avanza la investigación», continuaron.

Bajar la mortalidad.

En ese sentido, mencionaron que lo mismo ocurre con la ivermectina. «Hace un mes atrás no había evidencia científica, pero se continuó investigando y creemos que va a ocupar un lugar en el tratamiento».

«Hay avances que permiten pensar en el periodo que media la pandemia hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño, vamos a contar con diferentes herramientas estratégicamente indicadas para cuidar a nuestros enfermos, y va a bajar la morbi-mortalidad», afirmaron.

«Por un lado, está el plasma de convalecientes en las primeras 72 horas para pacientes con factores de riesgo, el suero hiperinmune equino en pacientes de hasta 10 días de evolución pero que sean severos y no críticos (pacientes hospitalizados sin necesidad de oxígeno, que tiene necesidad de oxígeno con máscara o con ventilación no invasiva)», añadieron.

Finalmente, indicaron que «no hay que sorprenderse que algún día la ivermectina se utilice, aunque tiene que ser humana y no de uso animal. Es posible, porque los trabajos van demostrando que tienen alguna eficacia».

Covid-19: 110 casos y 234 recuperados.

La provincia de La Pampa registró ayer más pacientes recuperados que nuevos contagios: 234 contra 110. Sin embargo, confirmó ocho fallecimientos.

Según el reporte publicado por la cartera de Salud provincia, este domingo se analizaron 476 muestras de las cuales 110 resultaron positivas para Covid-19. «De ellos 47 residen en Santa Rosa, 15 en General Pico, 10 en 25 de Mayo, 6 en Castex, 5 en Luiggi, 5 en Toay, 4 en Acha, 3 en Alpachiri, 2 en Alvear, 2 en La Adela, 1 en Campos, 1 en Macachín, 1 en Quetrequén, 1 en San Martín, 1 en Doblas, 1 en Falucho, 1 en Quemú Quemú, 1 en Larroudé, 1 en Embajador Martini, 1 en Miguel Cané y 1 en Arata», detallaron.

Del total de nuevos casos, 47 «se encontraban aislados por ser considerados contactos estrechos», mientras que 63 continúan en «investigación epidemiológica». Con respecto al índice de positividad diario, este se ubicó en torno al 23,1 % y superó el 10 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En relación a los fallecidos, desde Salud informaron fueron ocho: tres residían en General Pico: una mujer de 85 años, y dos hombres de 77 y 74 años; dos achenses de 74 y 59 años, un santarroseño de 84; una mujer de 58 oriunda de 25 de Mayo; y un castense de 82 años.

Situación provincial.

Con las últimas cifras, desde el inicio de la pandemia en La Pampa se registraron un total de 15.139 casos positivos, de los cuales 2.182 permanecen activos, 199 han fallecido y 12.758 se han recuperado. Ayer recibieron el alta 234 personas.

Por otro lado, desde Salud indicaron que hay 5.894 personas en aislamiento estricto y 127 pacientes se encuentran internados. De ese total, 24 están en General Pico (18 en modulares y 6 en terapia intensiva), mientras en en el CEAR y los Modulares de Santa Rosa hay 46, 13 en clínica médica, 16 en terapia intensiva y 17 en modulares. Además, en la Terapia Intensiva del hospital Lucio Molas hay otros 5 pacientes. De esta manera, en camas de Terapia Intensiva hay 27 personas.

A su vez, en el hospital Evita hay 6 internados en Clínica Médica, en el de Acha 9, en el de Quemú Quemú 2, en el de Toay 5, en el de Winifreda 1, en el de 25 de Mayo 3, en el de Colonia Barón 3, en el de Victorica 1, en el de Castex 8, en el de Guatraché 1, en el de Catriló 1, en el de Macachín 1, en el de Jacinto Arauz 3, en el de Alvear 1, en el de General San Martín 1, en el de Bernasconi 5 y en el de Trenel 1.

Casos activos.

Según el listado publicado por el Ministerio de Salud, Santa Rosa lidera las localidades que actualmente poseen con casos activos con 659. El resto de los contagios está distribuido de la siguiente manera: «452 en General Pico, 129 en Toay, 113 en General Acha, 102 en 25 de Mayo, 81 en Castex, 31 en Macachín, 36 en Alvear, 34 en Miguel Riglos, 27 en Caleufú, 32 en Catriló, 27 en Winifreda, 29 en Colonia Barón, 27 en Embajador Martini, 22 en Trenel, 30 en Ingeniero Luiggi, 23 en Puelches, 14 en Jacinto Arauz, 20 en La Maruja, 19 en Victorica, 13 en Quemú Quemú, 19 en La Adela, 13 en General San Martín, 15 en Santa Isabel ,15 en Parera, 13 en Bernasconi, 14 en Realicó, 8 en Anguil, 14 en Doblas, 12 en Rancul, 11 en Lonquimay, 9 en Vértiz, 9 en Speluzzi, 7 en A. del Águila, 7 en M. Nievas, 7 en General Campos, 6 en Abramo, 5 en Ataliva Roca, 5 en Guatraché, 5 en Metileo, 5 en Bernardo Larroudé, 5 en Quehué, 4 en Conhello, 4 en Uriburu, 5 en M. Cané, 4 en Chacharramendi, 4 en Arata, 3 en Gobernador Duval, 3 en Hilario Lagos, 3 en La Humada, 5 en Alpachiri, 2 en Agustoni , 2 en Casa de Piedra, 2 en Ceballos, 2 en Cuchillo Có, 3 en Falucho, 2 en Anchorena, 1 en Dorila, 1 en Puelén, 1 en Telén, 1 en Villa Mirasol, 1 en Colonia Santa María, 2 en Quetrequén, 1 en Cereales, 1 en La Gloria y 1 en Larroudé».

Ziliotto prorrogó las restricciones.

Tal como lo había adelantado el gobernador Sergio Ziliotto, se hizo efectiva la extensión de las restricciones que había dispuesto ante el aumento de contagios de Covid-19. La medida se extenderá hasta el 31 de enero.

La novedad fue oficializada a través del decreto Nº 34, publicado en el Boletín Oficial el pasado 15 de enero. Allí se prorrogó la vigencia del decreto Nº 03/21 «en todo el ámbito de la Provincia de La Pampa, hasta el día 31 de enero de 2021, inclusive».

El Gobierno provincial suspendió, a través de la normativa citada que regía hasta ayer, «las reuniones familiares y sociales» en todo el territorio pampeano. A su vez, estableció que todas las actividades económicas podrán funcionar en la franja horaria que va desde las 7 a las 0 horas, con una tolerancia de media hora de atención en los restaurantes y locales de gastronomía en general con y sin atención al público y bares en general.

Por otro lado, prohibió la circulación de personas «fuera del límite de la localidad en que residan, y dentro de la misma localidad, en el horario comprendido entre la 01:00 hora y las 06:30 horas, con excepción de aquellas personas afectadas a la prestación de servicios esenciales del Estado».

Fuente:La Arena