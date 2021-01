El funcionario dijo que existe una “luz de alerta” por el incremento registrado. Precisó que entre el 23 y el 30 de enero aumentó un 30 % la utilización de Unidades de Terapia Intensiva -UTI- y advirtió por el “estado de estrés y cansancio” que atraviesan los equipos de salud. Hoy el número se elevó a 34.

Vera puntualizó que “el porcentaje ocupacional de camas es de un 70 %, y hemos llegado a picos del 76 % entre el público y el privado. El sistema está estresado porque el paciente COVID-19 demora muchos días en ser externalizado. La estadía promedio es superior a los 24 días”.

El subsecretario recordó que en pleno pico de la pandemia el sistema de salud de la Provincia “pudo sostener la situación, porque durante meses nos preparamos para eso. Tenemos la infraestructura, el equipamiento específico, pero sobre todo tenemos un material humano que está día a día en la trinchera velando por la salud de todas y todos los pampeanos”.

Consideró que la decisión del Gobierno de La Pampa de limitar la circulación “fue muy buena, porque habíamos llegamos a un pico muy peligroso en el que nunca hubiéramos querido estar. Tuvimos un promedio cercano a los 300 casos durante casi 10 días”.

“La sinergia público-privada es muy buena en nuestra Provincia, todos están colaborando, no hay nadie que no lo haga. Desde el pueblo más chico, hasta la terapia del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, se trabaja día y noche en cooperación con el sector privado”, resaltó.

“Las limitaciones surtieron efecto”

Explicó que el alto promedio de casos positivos motivó que “se tomen medidas que claramente tuvieron éxito, ya que los casos disminuyeron aunque aún no en la proporción esperada para lograr cierto respiro”.

“Hemos bajado a un promedio cercano a 100 casos diarios, pero necesitamos tener un promedio de 20 al día para estar tranquilos, poder esperar la vacuna, que sabemos tiene un tema mundial de producción” aseguró Vera.

Precisó que el pico de contagios se produjo porque “un sector minoritario de la sociedad no cumplió protocolos vigentes” y dejó en claro que “los contagios no se producen en ámbitos de trabajo, sino en las fiestas clandestinas y en los lugares donde no se cumplen los protocolos”.

El funcionario destacó que “todos los sectores económicos de la Provincia están en funcionamiento y queremos que sigan así, por eso es imprescindible mantener el esquema de funcionamiento que hoy aplicamos en toda la Provincia”.

“Para nosotros la prioridad es la vida de los pampeanos, pero siempre tenemos en cuenta la actividad económica de todos los sectores”, concluyó.