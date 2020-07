El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, dio detalles de la situación epidemiológica y anticipó que hay 66 casos activos en toda la provincia. A su vez, indicó que hay dos pacientes internados en Santa Rosa con asistencia respiratoria mecánica. «Son casos críticos», indicó, con riesgo de vida.

En una entrevista con Canal 3, el funcionario brindó más detalles tras los cinco casos detectados en General Pico. En esa línea, consideró necesario tener una «dimensión» del escenario para poder «interpretar las decisiones» que se han adoptado.

«Hasta el 23 de julio había 8 casos confirmados, en pocos días llegamos a 74 casos en la provincia de La Pampa», sostuvo y advirtió que en General Pico hubo cinco casos en un día. «Estamos hablando de un virus que tiene una alta capacidad de contagio», señaló.

De todas maneras, explicó que «La Pampa aún se encuentra en fase de contención, esto es evitar que se expanda el contagio viral. Es una obsesión que tiene Provincia en frenar la cadena de contagio».

Kohan remarcó que detectar los casos y «asistir pacientes en forma ordenada, va a permitir mitigar el daño que pueda provocar este virus. La comunidad tiene que entender que las medidas apuntan a un mismo objetivo, cortar cadenas de contagio».

«Catriló fue como un incendio que provocó casos en muchas localidades, cuando usted tiene un caso positivo confirmado, el proceso es buscar los contactos estrechos, esto es personas que estuvieron en contacto por más de 15 minutos», sin cumplir con las medidas sanitarias.

Casos estrechos en estudio

El titular de la cartera sanitaria reveló que hasta el momento hay «653 contactos estrechos en estudio. Da una idea de la magnitud de la expansión que genera la explosión viral, entonces si nosotros logramos focalizar y bloquear, cortamos la cadena de contagio».

Con respecto a los últimos casos confirmados en General Pico, explicó que cuatro tienen un nexo epidemiológico con el brote de Catriló, mientras que del quinto paciente están «en investigación» para determinarlo.

«Lo que presumimos es que no está ligado a Catriló. Es una pesquisa muy importante, hay una enorme cantidad de gente trabajando. Estime que si hay 653 contactos estrechos y lo multiplica por tres, tenemos más de 1800 contactos de los contactos. Si no bloquea la comunidad no tiene fin esto», precisó

Por otro lado, deslizó que los cinco casos no presentan por el momento «complicaciones clínicas, pero cambia minuto a minuto».

Dos pacientes críticos

Kohan detalló que hay 74 casos de Covid-19 confirmados, de los cuales hay ocho recuperados y 66 activos. Además, indicó que hay un paciente internado en General Pico, con estado «leve moderado», mientras que «en Santa Rosa tenemos dos pacientes en asistencia mecánica respiratoria». Se trata de «casos críticos», con riesgo de vida. «Un tercer paciente en sala clínica del área respiratoria», indicó.

