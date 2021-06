El sábado pasado cerró una nueva semana epidemiológica, esta vez con un promedio diario de casos que no llegó a los 400. Se trata de una excelente noticia para una provincia que llegó a tener un promedio semanal de 739 casos por día. Por ese pico, es que las terapias intensivas de la provincia, tanto las tradicionales como las que se abrieron por la emergencia, se encuentran en un porcentaje altísimo de ocupación.

Sin embargo, algunas localidades parecen ir contra la corriente y mientras la tendencia general es la caída de los casos, las cifras oficiales muestran que 13 urbanizaciones están con los contagios en crecimiento. Se trata de Cachirulo, Chacharramendi, Colonia Barón, Cuchillo Có, Embajador Martini, General Campos, Jacinto Arauz, La Maruja, Maisonave, Puelches, Rancul, Telén y Uriburu.

Cachirulo, una población muy pequeña ubicada en el Departamento Toay, donde apenas un puñado de casas rodea a la vieja estación de tren, sumó 13 casos en el reporte del sábado, luego de no registrar ninguno durante toda la pandemia. Algo parecido ocurrió en Chacharramendi, que llevaba semanas sin ningún caso y sobre finales de mayo sumó uno, pero el sábado escaló a 14 casos activos. También Cuchillo Co experimentó algo parecido, con la aparición de un caso el 26 de mayo hasta llegar a los 11 actuales. En este lote también está Puelches, que tiene 12 casos activos pero no tenía ninguno a mediados del mes pasado.

De vuelta arriba.

El resto de las localidades sí venía con casos, que experimentaron una casa, pero luego comenzaron a subir nuevamente. Es el caso de Colonia Barón, que tuvo un pico en mayo superando los 100 casos activos, llegaron a bajar los contagios hasta los 32 activos del 27 de mayo y el sábado ya habían trepado a 51. Algo similar a lo ocurrido en Martini, con números más bajos, pero una curva de activos similar, donde los casos cayeron a 12 el 31 de mayo y al finalizar la primera semana de junio subieron hasta 21.

En la misma línea se ubican Jacinto Arauz, que pasó de 42 a 52 casos activos en una semana; General Campos, que pasó de 4 a 12; La Maruja, de 18 a 21; Maisonave, de 0 a 7; Rancul, de 7 a 16; Telén, de 57 a 72, y Uriburu, de 15 a 23.

Los que bajan.

En el camino contrario, el descenso provincial de casos es impulsado con las drásticas caídas en los contagios en las ciudades más grandes, como Santa Rosa y General Pico. En la primera, se pasó de los 287 casos por día que registró la semana del 16 al 22 de mayo, hasta los 128 registrados entre el 30 de mayo y el sábado que pasó. En aquella semana la capital provincial llegó a reportar 377 casos en un día, mientras que esta semana el día de más casos fue el 1 de junio con 146.

Pico que llegó a promediar 139 casos diarios en la semana del 16 al 22 de mayo, bajó a un promedio de 69,7 en la última semana epidemiológica. La misma caída se registró en Toay, 25 de Mayo, General Acha, Realicó, Eduardo Castex, Intendente Alvear, Ingeniero Luiggi, Victorica y Macachín. Localidades que en mayo habían visto incrementar los contagios en forma alarmante.

Medidas.

Cabe recordar que la primera medida de restricción de la circulación fue adoptada por el gobierno provincial el 11 de mayo, con la suspensión de las clases presenciales, el cierre de las actividades económicas a partir de las 20 horas y la prohibición total de las reuniones sociales. El propio gobierno pampeano reforzó las restricciones el 18 de mayo.

La Pampa adhirió luego al DNU del presidente Alberto Fernández, que a partir del 22 de mayo estableció un retorno a la Fase 1, con el cierre obligado de actividades no esenciales, situación que se extendió hasta el 31 de mayo inclusive. A partir del 1 de junio, ya no rige el DNU presidencial, pero La Pampa bajó el horario de cierre de los comercios de las 20 a las 18 horas, a la vez que mantuvo la virtualidad en las clases en todos los niveles.

Covid: hubo 241 casos.

La Pampa registró ayer 241 nuevos contagios y seis muertes por coronavirus. A su vez, hay 68 internados en unidades de terapia intensiva (UTI) y el porcentaje se mantuvo en el 81.67 %. Desde la cartera de Salud emitieron un reporte epidemiológico anoche, luego de culminar el procesamiento de 870 muestras. De esta manera, el índice de positividad diario se ubicó en torno al 27,7 % y volvió a duplicar el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En cuanto a los nuevos casos, indicaron que 75 pertenecen a Santa Rosa, 32 en General Pico, 19 en Toay, 14 en Catriló, 13 en Miguel Cané, 11 en Realicó, 10 en 25 de Mayo, 9 en Eduardo Castex, 8 en Bernardo Larroudé, 7 en Victorica, 6 en Telén, 6 en Parera, 6 en Alta Italia, 5 en Puelén, 4 en Anguil, 3 en Trenel, 3 en General Acha, 3 en Guatraché, 3 en Embajador Martini, 2 en Puelches, 1 en Macachín y 1 en General Campos.

De esa cifra, 53 se encontraban aislados por ser considerados contactos estrechos. «Debido a la rapidez del diagnóstico por antígenos (en media hora se otorga el resultado), aún se continúa desarrollando la investigación epidemiológica de 188 casos», señalaron.

Por otro lado, este domingo se confirmó el fallecimiento de seis personas: un santarroseño de 56 años, una mujer oriunda de Ceballos de 61, un achense de 78, un hombre de 83 oriundo de Ingeniero Luiggi, una mujer de Trenel de 91 años y un hombre de 25 de Mayo de 52 años.

Desde Salud precisaron que, con estas últimas cifras, desde el inicio de la pandemia se registraron en La Pampa un total de 46.868 casos positivos de Covid-19, de los cuales 4.414 permanecen activos, 621 han fallecido y 41.833 se han recuperado. Ayer recibieron el alta médica 555 personas y otras 8.929 se encuentran en aislamiento estricto.

Ocupación de UTI.

Sobre un total de 270 personas internadas, 68 se encuentran en unidades de terapia intensiva según el reporte emitido anoche. En General Pico hay 29 (16 en modulares y 13 en terapia intensiva) y en el CEAR y los Modulares de Santa Rosa 57 (18 en UTI, 13 en clínica médica y 26 modular).

A su vez, en las terapias del hospital Lucio Molas hay 30 pacientes internados, mientras que en el subsector privado hay 27 (20 en clínica médica y 7 en UTI).

Otros 11 se encuentran en clínica médica del hospital Evita, 8 están internados en General Acha, 9 en Castex, 13 en Toay, 11 en Victorica, 1 en Guatraché, 2 en Santa Isabel, 8 en 25 de Mayo, 1 en Alpachiri, 9 en Realicó, 2 en San Martín, 2 en Luiggi, 5 en Colonia Barón, 5 en Trenel, 2 en Doblas, 6 en Telén, 2 en Rancul, 4 en Alvear, 7 en Quemú Quemú, 2 en Macachín, 2 en Arauz, 3 en Riglos, 8 en Catriló, 1 en Rolón, 2 en Winifreda y 1 en Bernasconi.

Con estas cifras de internados, la ocupación de capas de terapia intensiva se ubicó en el 81,67 %. Esto se debe a que de las 77 UTI para personas con Covid-19 se encuentran ocupadas 68, mientras que las terapias para otras patologías hay 39 camas en uso de un total de 54.

Fuente: Diario La Arena